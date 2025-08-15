Football Meets Data: Φαβορί ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Ριέκα

Οι νταμπλούχοι Κροατίας, μπορεί να προκρίθηκαν επί της άσημης Σέλμπουρν, παρόλα αυτά δεν έθελξαν με την απόδοσή τους, κάτι που τους καθιστά -στη θεωρία- outsider απέναντι στον Δικέφαλο.
Αναλυτικά, το ποσοστό πρόκρισης των ασπρόμαυρων στη League Phase του Europa League δίνεται στο 67% και αντίστοιχα της Ριέκα στο 33%.
Αντίστοιχα, στον προηγούμενο γύρο, πριν τα παιχνίδια με τη Βόλφσμπεργκερ, το ποσοστό του ΠΑΟΚ απέναντι στους Αυστριακούς ήταν στο 57%.
Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη (21/8 21:45) στην Κροατίας, ενώ στις 31 του ίδιου μήνα θα γίνει η ρεβάνς στην Τούμπα, με την ώρα να μην έχει «σφραγίσει» έως αυτή την ώρα.