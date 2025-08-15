Football Meets Data: Φαβορί ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Ριέκα

Η ιστοσελίδα Football Meets Data γνωστοποίησε τις πιθανότητες πρόκρισης στη League Phase του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να δίνεται «καθαρό» φαβορί απέναντι στην Ριέκα.

Οι νταμπλούχοι Κροατίας, μπορεί να προκρίθηκαν επί της άσημης Σέλμπουρν, παρόλα αυτά δεν έθελξαν με την απόδοσή τους, κάτι που τους καθιστά -στη θεωρία- outsider απέναντι στον Δικέφαλο.

Αναλυτικά, το ποσοστό πρόκρισης των ασπρόμαυρων στη League Phase του Europa League δίνεται στο 67% και αντίστοιχα της Ριέκα στο 33%.

Αντίστοιχα, στον προηγούμενο γύρο, πριν τα παιχνίδια με τη Βόλφσμπεργκερ, το ποσοστό του ΠΑΟΚ απέναντι στους Αυστριακούς ήταν στο 57%.

Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη (21/8 21:45) στην Κροατίας, ενώ στις 31 του ίδιου μήνα θα γίνει η ρεβάνς στην Τούμπα, με την ώρα να μην έχει «σφραγίσει» έως αυτή την ώρα.

[📊 Probabilities in 🟠 UEL PO]



📈 Biggest favorites to reach 🟠 LS:



▪️ 98% 🇵🇹 Braga

▪️ 88% 🇳🇱 Utrecht

▪️ 86% 🇩🇰 Midtjylland



⚖️ Most balanced tie:



▪️ 🇮🇱 Maccabi TA v Dynamo Kyiv 🇺🇦



🚨 Full projections for ALL TEAMS in 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available for our members (in bio) pic.twitter.com/6E56p8a8i5 — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 15, 2025



