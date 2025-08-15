Μια πρώτη εικόνα των γκρουπ του Europa League με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μέσα!

Στο 2ο γκρουπ θα τοποθετηθεί ο ΠΑΟΚ και στο 4ο ο Παναθηναϊκός αν προκριθούν στη League Phase του Europa League.

Στα play off του Europa League προκρίθηκαν χθες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός και πλέον βρίσκονται ένα βήμα μακριά από τη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να περάσει το εμπόδιο της κροατικής Ριέκα, ενώ οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την τουρκική Σαμσούνσπορ. Εάν τα καταφέρουν τότε θα βρεθούν στη φάση των ομίλων και ήδη υπάρχει μια πρώτη εικόνα για τα γκρουπ δυναμικότητας στα οποία θα τοποθετηθούν πριν την κλήρωση.

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στο 2ο γκρουπ, έχοντας 42.250 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ, με 16.000. Βέβαια, με νέα μορφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, οι δύο ελληνικές ομάδες θα κληρωθούν με δύο συλλόγους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

[Projected 🟠 UEL league stage]



🚨 UPDATE AFTER MATCHES ON 14 AUG



✅ IN:

▪️ 🇬🇷 Panathinaikos

▪️ 🇬🇷 PAOK



❌ OUT:

▪️ 🇦🇹 WAC

▪️ 🇺🇦 Shakhtar



🔃 Changes in pots:

▪️ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa climbs to Pot 1



📊 Full projections and % for all teams in 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available on our… pic.twitter.com/tDqV5YNkba — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 15, 2025

Βέβαια, μετά τα play off η εικόνα ίσως διαφοροποιηθεί ελαφρά, καθώς θα προστεθούν 5 ομάδες που θα αποκλειστούν από το Champions League, ενώ θα προκύψουν 12 ομάδες που θα προκριθούν από τα play off του Europa League.

O Παναθηναϊκός μπορεί να βρεθεί στο 3ο γκρουπ, καθώς χρειάζεται δύο αποκλεισμούς ομάδων όπως οι Στεάουα, Λουντογκόρετς και Μίντιλαντ.

Πάντως, τόσο οι «ασπρόμαυροι», όσο και το Τριφύλλι με τη χθεσινή τους πρόκριση έχουν εξασφαλισμένη θέση σε League Phase, καθώς στο απευκταίο σενάριο αποκλεισμού από το Europa League, θα βρεθούν στη φάση των ομίλων του Conference League.

