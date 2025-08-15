OPEN: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play off του Europa League έφερε «πρωτιά» στα νούμερα τηλεθέασης

Η σπουδαία πρόκριση του «Δικέφαλου» πέρασε μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του UEFA Europa League, χάρη σε ένα δραματικό γκολ του Μαντί Καμαρά στο 115ο λεπτό, κόντρα στην αυστριακή Βόλφσμπεργκερ.

Σαρωτική πρωτιά

Η αναμέτρηση, που μεταδόθηκε ζωντανά από το OPEN το βράδυ της Πέμπτης (14/08), καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό και σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις τηλεθέασης στην prime time ζώνη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η μετάδοση του αγώνα πέτυχε:

στο δυναμικό κοινό 18-54, φτάνοντας μέχρι και στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. 18,4% στο γενικό σύνολο, με κορύφωση 21,3% λίγο πριν από τη λήξη της αναμέτρησης.

Η σπουδαία πρόκριση του ΠΑΟΚ και το δραματικό φινάλε χάρισαν στο OPEN μια από τις υψηλότερες επιδόσεις της χρονιάς σε αθλητικό περιεχόμενο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχουν οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στην τηλεοπτική αγορά.