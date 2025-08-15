Από αντίπαλοι στη Serie A, συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό: Η ανάρτηση του Τζούρισιτς για τον Καλάμπρια (pic)

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς περιμένει τον Καλάμπρια Παναθηναϊκό και θυμήθηκε όταν ήταν αντίπαλοι στα γήπεδα της Ιταλίας.

Τα τυπικά μένουν για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Νταβίντε Καλάμπρια και ο Φίλιπ Τζούρισιτς είναι έτοιμος να τον… υποδεχτεί. Ο Σέρβος εξτρέμ θυμήθηκε με μια φωτογραφία, την περίοδο που έπαιζε αντίπαλος με τον 28χρονο άσο.

Στα πολλά χρόνια που αγωνίστηκαν οι δυο τους στη Serie A, τέθηκαν πολλές φορές αντίπαλοι και τώρα, θα γίνουν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό.

Ο Τζούρισιτς έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Χ: «Μια φορά κι έναν καιρό στη Serie A».

