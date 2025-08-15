Ζίβκοβιτς στο SDNA: «Ο Παβλένκα μας είπε 'αυτοί δεν θα μου βάλουν γκολ' και το εννοούσε» (vids)

Με μια ατάκα που φανερώνει την αυτοπεποίθηση του Τσέχου κίπερ, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς μίλησε στο SDNA για την εμφάνιση του Γίρι Παβλένκα και την πρόκριση του ΠΑΟΚ!

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός αποκάλυψε πως πριν από τον αγώνα, ο Τσέχος τερματοφύλακας είπε χαρακτηριστικά: «Αυτοί δεν θα μου βάλουν γκολ». Όπως σημείωσε ο Ζίβκοβιτς, ο Παβλένκα το εννοούσε και το απέδειξε, κρατώντας «ζωντανό» τον ΠΑΟΚ σε κρίσιμες στιγμές.

«Είναι ένας εκπληκτικός τερματοφύλακας και πάνω από όλα ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Είπε, «δεν θα σκοράρουν» και το εννοούσε! Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε στην ομάδα. Όλοι μας δώσαμε μάχες στα δυο ματς αλλά μας κράτησε στο ματς με τις επεμβάσεις του. Εμείς δημιουργήσαμε φάσεις και πετύχαμε το γκολ, αλλά και τα παιδιά στην άμυνα προσπάθησαν για να έρθει η πρόκριση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεχίζουμε στην διοργάνωση».

Μιλώντας για την πρώτη του σκέψη μετά το τέλος του αγώνα: «Από το γκολ του Καμαρά και μετά περίμενα να ακούσω το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή για να πάρουμε την πρόκριση. Αυτό που σκέφτηκα όταν τελείωσε το ματς ήταν ότι «αυτό ήταν, το καταφέραμε». Αξίζαμε την πρόκριση γιατί δώσαμε τα πάντα στο γήπεδο και παλέψαμε πολύ σκληρά. Ο Θεός ήταν μαζί μας!»

Ερωτηθείς για τη σημασία της πρόκρισης, είπε πως: «Όλοι είδατε πόσο δύσκολο παιχνίδι ήταν και πόσο χρειάστηκε να τρέξουμε για να κερδίσουμε και να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ήταν δύσκολο για εμάς γιατί βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν, για να το ξεπεράσουμε και αυτό και να πιέσουμε τους εαυτούς μας περισσότερο στην παράταση. Αυτή είναι η νοοτροπία μας ως ΠΑΟΚ να μην τα παρατάμε ποτέ, ότι και αν γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μια πολύ μεγάλη στιγμή για εμάς και για τον Μαντί το γκολ που πέτυχε, ήταν ένα ξέσπασμα για όλους μας. Ζήσαμε δυο σκληρά παιχνίδια, τα καταφέραμε και συνεχίζουμε. Μείναμε συγκεντρωμένοι μέχρι το τέλος και στο τέλος δικαιωθήκαμε για την προσπάθειά μας».

Όσο για το σχόλιο του σχετικά με την Ριέκα που είναι η επόμενη αντίπαλος: «Θα είναι δυο δύσκολα παιχνίδια. Είναι μια καλή ομάδα, έχουμε χρόνο να τους αναλύσουμε. Πλέον εδώ που είμαστε όλες οι ομάδες παίζουν καλό ποδόσφαιρο και μπορούν να δυσκολέψουν τον οποιονδήποτε. Θα είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και ακόμα πιο έτοιμοι για να παίξουμε και να πάρουμε την πρόκριση για την League Phase».