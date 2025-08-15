Βοηθός Τουράν: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό, αλλά στο ποδόσφαιρο μετρούν τα αποτελέσματα»

Στην καλή εικόνα της Σαχτάρ στα ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό στάθηκε ο Κερέμ Γιαβάς, ο οποίος πήρε τη θέση του Αρντά Τουράν μετά την αποβολή του.

«Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δυο παιχνίδια, αλλά στο ποδόσφαιρο μετρούν τ’ αποτελέσματα. Είμαστε ικανοποιημένοι από την εικόνα των παικτών μας, ατομικά, αλλά και ως σύνολο και η εξέλιξη της ομάδας μας φαίνεται από την απόδοσή μας στα παιχνίδια. Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση» ανέφερε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου ο άμεσος συνεργάτης του Τουράν.

Σχολιάζοντας τη διαιτησία, σημείωσε: «Ο ρέφερι είχε μια ατυχή απόφαση με την αποβολή του ποδοσφαιριστή μας και θα πρέπει να προσέχουν περισσότεροι οι διαιτητές γιατί σε τέτοιο επίπεδο, οι αποφάσεις και τα λάθη τους μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Αλλά και με 10 παίκτες είχαμε σωστές αντιδράσεις».

