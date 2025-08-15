Η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση Βλάχοβιτς – Αβέβαιο το μέλλον του στη Γιουβέντους

Το μέλλον του Ντούσαν Βλάχοβιτς στο Τορίνο μοιάζει θολό, καθώς ο Σέρβος φορ μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Γιουβέντους.

Η διοίκηση των «μπιανκονέρι» φαίνεται διατεθειμένη να ακούσει προτάσεις πώλησης, με αρκετές ομάδες της Serie A αλλά και του εξωτερικού να παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport», η Μπαρτσελόνα έχει εντάξει τον 25χρονο στο μεταγραφικό της στόχαστρο. Ωστόσο, η απόκτησή του δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση, καθώς οι οικονομικές του απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Το τρέχον συμβόλαιό του συγκαταλέγεται στα πιο ακριβά της Γιουβέντους, γεγονός που ωθεί τον ιταλικό σύλλογο να αναζητά τρόπους απαλλαγής από το βάρος του.