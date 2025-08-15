Βέλγιo: Ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής Σεντ Ζιλουάζ-Σταντάρ Λιέγης

Με τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής συνεχίζεται το βελγικό πρωτάθλημα, που αναμένεται κι εφέτος συναρπαστικό.

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, δοκιμάζεται στην έδρα της Ζούλτε Βάρεγκεμ και είναι το φαβορί για την νίκη, ενώ η πρωτοπόρος και πρωταθλήτρια, Σεντ Ζιλουάζ, φιλοξενεί την Σταντάρ Λιέγης με την οποία «συγκατοικούν» στην κορυφή.

Παράλληλα, η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, αναζητά την πρώτη νίκη της στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Λέουβεν, ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Λέουβεν-Γκενκ 15/8 Ζούλτε Βάρεγκεμ-Μπριζ 16/8 Μαλίν-Γάνδη 16/8 Σεντ Ζιλουάζ-Σταντάρ Λιέγης 16/8 Ντέντερ-Αντερλεχτ 17/8 Σεντ Τρουϊντέν-Λα Λουβιέρ 17/8 Σαρλερουά-Αντβέρπ 17/8 Σερκλ Μπριζ-Βέστερλο 17/8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 7

Σεντ Τρουιντέν 7

Σταντάρ Λιέγης 7

Μαλίν 7

Άντερλεχτ 6

Μπριζ 6

Αντβέρπ 5

Ζούλτε Βάρεγκεμ 4

Βέστερλο 3

Γάνδη 3

Λα Λουβιέρ 3

Σαρλερουά 2

Ντέντερ 2

Γκενκ 1

Σερκλ Μπριζ 1

Λέουβεν 1