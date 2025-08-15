Βέλγιo: Ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής Σεντ Ζιλουάζ-Σταντάρ Λιέγης

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, δοκιμάζεται στην έδρα της Ζούλτε Βάρεγκεμ και είναι το φαβορί για την νίκη, ενώ η πρωτοπόρος και πρωταθλήτρια, Σεντ Ζιλουάζ, φιλοξενεί την Σταντάρ Λιέγης με την οποία «συγκατοικούν» στην κορυφή.
Παράλληλα, η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, αναζητά την πρώτη νίκη της στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Λέουβεν, ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
Λέουβεν-Γκενκ 15/8 Ζούλτε Βάρεγκεμ-Μπριζ 16/8 Μαλίν-Γάνδη 16/8 Σεντ Ζιλουάζ-Σταντάρ Λιέγης 16/8 Ντέντερ-Αντερλεχτ 17/8 Σεντ Τρουϊντέν-Λα Λουβιέρ 17/8 Σαρλερουά-Αντβέρπ 17/8 Σερκλ Μπριζ-Βέστερλο 17/8
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 7
Σεντ Τρουιντέν 7
Σταντάρ Λιέγης 7
Μαλίν 7
Άντερλεχτ 6
Μπριζ 6
Αντβέρπ 5
Ζούλτε Βάρεγκεμ 4
Βέστερλο 3
Γάνδη 3
Λα Λουβιέρ 3
Σαρλερουά 2
Ντέντερ 2
Γκενκ 1
Σερκλ Μπριζ 1
Λέουβεν 1