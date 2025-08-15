MENU
Βέλγιo: Ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής Σεντ Ζιλουάζ-Σταντάρ Λιέγης

Με τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής συνεχίζεται το βελγικό πρωτάθλημα, που αναμένεται κι εφέτος συναρπαστικό.

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, δοκιμάζεται στην έδρα της Ζούλτε Βάρεγκεμ και είναι το φαβορί για την νίκη, ενώ η πρωτοπόρος και πρωταθλήτρια, Σεντ Ζιλουάζ, φιλοξενεί την Σταντάρ Λιέγης με την οποία «συγκατοικούν» στην κορυφή.

    Παράλληλα, η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, αναζητά την πρώτη νίκη της στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Λέουβεν, ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Λέουβεν-Γκενκ               15/8

Ζούλτε Βάρεγκεμ-Μπριζ       16/8

Μαλίν-Γάνδη                 16/8

Σεντ Ζιλουάζ-Σταντάρ Λιέγης 16/8

Ντέντερ-Αντερλεχτ           17/8

Σεντ Τρουϊντέν-Λα Λουβιέρ   17/8

Σαρλερουά-Αντβέρπ           17/8

Σερκλ Μπριζ-Βέστερλο        17/8

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ    7
Σεντ Τρουιντέν        7
Σταντάρ Λιέγης        7 
Μαλίν                 7 
Άντερλεχτ             6
Μπριζ                 6
Αντβέρπ               5
Ζούλτε Βάρεγκεμ       4 
Βέστερλο              3
Γάνδη                 3
Λα Λουβιέρ            3
Σαρλερουά             2
Ντέντερ               2
Γκενκ                 1 
Σερκλ Μπριζ           1
Λέουβεν               1

