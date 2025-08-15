Ολλανδία: Εκτός έδρας παίζουν Αϊντχόφεν και Αγιαξ

Με στόχο να κάνουν το «2 στα 2», η Αϊντχόφεν και ο Αγιαξ, έχουν εκτός έδρας υποχρεώσεις στην 2η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Η πρωταθλήτρια δοκιμάζεται στην έδρα της Τβέντε κι έχει δύσκολη αποστολή, ενώ αντίθετα, ο «Αίαντας» φιλοξενείται από τους Γκόου Αχεντ Ιγκλς και είναι το λογικό φαβορί για την νίκη.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Τελστάρ-Τσβόλε 15/8 Εξέλσιορ-Φέγενορντ 16/8 Χεράκλες-Ναϊμέγκεν 16/8 Γκρόνινγκεν-Χέρενφεν 16/8 Γκόου Αχεντ-Αγιαξ 17/8 Σπάρτα Ρότερνταμ-Ουτρέχτη 17/8 Τβέντε-Αϊντχόφεν 17/8 Φόλενταμ-Αλκμααρ 17/8 Μπρέντα-Φορτούνα Σιτάρντ 17/8

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 1 αγώνα)

Αϊντχόφεν 3

Ναϊμέγκεν 3

Ουτρέχτη 3

Αλκμάαρ 3

Άγιαξ 3

Φέγενορντ 3

Τσβόλε 3

Φορτούνα Σιτάρντ 1

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1

Φόλενταμ 1

Χέρενφεν 1

Τβέντε 0

Τελστάρ 0

Μπρέντα 0

Γκρόνινγκεν 0

Χέρακλες 0

Σπάρτα Ρότερνταμ 0

Εξέλσιορ 0