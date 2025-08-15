MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ολλανδία: Εκτός έδρας παίζουν Αϊντχόφεν και Αγιαξ

Ποδόσφαιρο
0
Με στόχο να κάνουν το «2 στα 2», η Αϊντχόφεν και ο Αγιαξ, έχουν εκτός έδρας υποχρεώσεις στην 2η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Η πρωταθλήτρια δοκιμάζεται στην έδρα της Τβέντε κι έχει δύσκολη αποστολή, ενώ αντίθετα, ο «Αίαντας» φιλοξενείται από τους Γκόου Αχεντ Ιγκλς και είναι το λογικό φαβορί για την νίκη.

    Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Τελστάρ-Τσβόλε            15/8

Εξέλσιορ-Φέγενορντ        16/8

Χεράκλες-Ναϊμέγκεν        16/8

Γκρόνινγκεν-Χέρενφεν      16/8

Γκόου Αχεντ-Αγιαξ         17/8

Σπάρτα Ρότερνταμ-Ουτρέχτη 17/8

Τβέντε-Αϊντχόφεν          17/8

Φόλενταμ-Αλκμααρ          17/8

Μπρέντα-Φορτούνα Σιτάρντ  17/8

 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Σε 1 αγώνα)

Αϊντχόφεν             3
Ναϊμέγκεν             3
Ουτρέχτη              3
Αλκμάαρ               3
Άγιαξ                 3
Φέγενορντ             3
Τσβόλε                3
Φορτούνα Σιτάρντ      1
Γκόου Αχέντ Ιγκλς     1
Φόλενταμ              1
Χέρενφεν              1
Τβέντε                0
Τελστάρ               0
Μπρέντα               0
Γκρόνινγκεν           0
Χέρακλες              0
Σπάρτα Ρότερνταμ      0
Εξέλσιορ              0     

 

Ολλανδία: Εκτός έδρας παίζουν Αϊντχόφεν και Αγιαξ