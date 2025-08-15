Ολλανδία: Εκτός έδρας παίζουν Αϊντχόφεν και Αγιαξ

Η πρωταθλήτρια δοκιμάζεται στην έδρα της Τβέντε κι έχει δύσκολη αποστολή, ενώ αντίθετα, ο «Αίαντας» φιλοξενείται από τους Γκόου Αχεντ Ιγκλς και είναι το λογικό φαβορί για την νίκη.
Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
Τελστάρ-Τσβόλε 15/8 Εξέλσιορ-Φέγενορντ 16/8 Χεράκλες-Ναϊμέγκεν 16/8 Γκρόνινγκεν-Χέρενφεν 16/8 Γκόου Αχεντ-Αγιαξ 17/8 Σπάρτα Ρότερνταμ-Ουτρέχτη 17/8 Τβέντε-Αϊντχόφεν 17/8 Φόλενταμ-Αλκμααρ 17/8 Μπρέντα-Φορτούνα Σιτάρντ 17/8
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Σε 1 αγώνα)
Αϊντχόφεν 3
Ναϊμέγκεν 3
Ουτρέχτη 3
Αλκμάαρ 3
Άγιαξ 3
Φέγενορντ 3
Τσβόλε 3
Φορτούνα Σιτάρντ 1
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1
Φόλενταμ 1
Χέρενφεν 1
Τβέντε 0
Τελστάρ 0
Μπρέντα 0
Γκρόνινγκεν 0
Χέρακλες 0
Σπάρτα Ρότερνταμ 0
Εξέλσιορ 0