Για το «2 στα 2» η Σπόρτινγκ απέναντι στην Αρούκα

Οι πρωταθλητές φιλοξενούν την Αρούκα και ευελπιστούν να κάνουν το «2 στα 2» στο εφετινό πρωτάθλημα. Το απόλυτο θα επιδιώξει και η Πόρτο, που την Δευτέρα (18/8) δοκιμάζεται στην έδρα της Ζιλ Βισέντε. Σε ότι αφορά στην Μπενφίκα, που δεν έπαιξε την πρώτη αγωνιστική καθώς η αναμέτρηση Ρίο Αβε αναβλήθηκε, αγωνίζεται εκτός έδρας κόντρα στην Εστρέλα Αμαδόρα.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
AVS-Κάσα Πία 15/8 Τοντέλα-Φαμαλικάο 16/8 Γκιμαράες-Εστορίλ 16/8 Εστρέλα Αμαδόρα-Μπενφίκα 16/8 Ρίο Αβε-Νασιονάλ 17/8 Αλβέρκα-Μπράγκα 17/8 Σάντα Κλάρα-Μορεϊρένσε 17/8 Σπόρτινγκ Λισ.-Αρούκα 17/8 Ζιλ Βισέντε-Πόρτο 18/8
Βαθμολογία (1αγ.)
Πόρτο 3
Μπράγκα 3
Φαμαλικάο 3
Ζιλ Βιθέντε 3
Σπόρτινγκ 3
Αρούκα 3
Μορεϊρένσε 3
Εστρέλα Αμαδόρα 1
Εστορίλ 1
Ρίο Άβε -
Μπενφίκα -
Αλβέρκα 0
Νασιονάλ 0
Κάζα Πία 0
AVS 0
Γκιμαράες 0
Σάντα Κλάρα 0
Τοντέλα 0