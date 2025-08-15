MENU
Για το «2 στα 2» η Σπόρτινγκ απέναντι στην Αρούκα

Εντός έδρας αγωνίζεται η Σπόρτινγκ Λισσαβώνας για την 2η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Οι πρωταθλητές φιλοξενούν την Αρούκα και ευελπιστούν να κάνουν το «2 στα 2» στο εφετινό πρωτάθλημα. Το απόλυτο θα επιδιώξει και η Πόρτο, που την Δευτέρα (18/8) δοκιμάζεται στην έδρα της Ζιλ Βισέντε. Σε ότι αφορά στην Μπενφίκα, που δεν έπαιξε την πρώτη αγωνιστική καθώς η αναμέτρηση Ρίο Αβε αναβλήθηκε, αγωνίζεται εκτός έδρας κόντρα στην Εστρέλα Αμαδόρα. 

Συνοπτικά το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

AVS-Κάσα Πία              15/8

Τοντέλα-Φαμαλικάο         16/8

Γκιμαράες-Εστορίλ         16/8

Εστρέλα Αμαδόρα-Μπενφίκα  16/8

Ρίο Αβε-Νασιονάλ          17/8

Αλβέρκα-Μπράγκα           17/8

Σάντα Κλάρα-Μορεϊρένσε    17/8

Σπόρτινγκ Λισ.-Αρούκα     17/8

Ζιλ Βισέντε-Πόρτο         18/8

 

Βαθμολογία (1αγ.)
Πόρτο            3
Μπράγκα          3
Φαμαλικάο        3
Ζιλ Βιθέντε      3
Σπόρτινγκ        3
Αρούκα           3
Μορεϊρένσε       3
Εστρέλα Αμαδόρα  1
Εστορίλ          1
Ρίο Άβε          -
Μπενφίκα         -

Αλβέρκα          0
Νασιονάλ         0
Κάζα Πία         0
AVS              0
Γκιμαράες        0
Σάντα Κλάρα      0
Τοντέλα          0

 

