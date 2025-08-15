Για το «2 στα 2» η Σπόρτινγκ απέναντι στην Αρούκα

Εντός έδρας αγωνίζεται η Σπόρτινγκ Λισσαβώνας για την 2η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Οι πρωταθλητές φιλοξενούν την Αρούκα και ευελπιστούν να κάνουν το «2 στα 2» στο εφετινό πρωτάθλημα. Το απόλυτο θα επιδιώξει και η Πόρτο, που την Δευτέρα (18/8) δοκιμάζεται στην έδρα της Ζιλ Βισέντε. Σε ότι αφορά στην Μπενφίκα, που δεν έπαιξε την πρώτη αγωνιστική καθώς η αναμέτρηση Ρίο Αβε αναβλήθηκε, αγωνίζεται εκτός έδρας κόντρα στην Εστρέλα Αμαδόρα.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

AVS-Κάσα Πία 15/8 Τοντέλα-Φαμαλικάο 16/8 Γκιμαράες-Εστορίλ 16/8 Εστρέλα Αμαδόρα-Μπενφίκα 16/8 Ρίο Αβε-Νασιονάλ 17/8 Αλβέρκα-Μπράγκα 17/8 Σάντα Κλάρα-Μορεϊρένσε 17/8 Σπόρτινγκ Λισ.-Αρούκα 17/8 Ζιλ Βισέντε-Πόρτο 18/8

Βαθμολογία (1αγ.)

Πόρτο 3

Μπράγκα 3

Φαμαλικάο 3

Ζιλ Βιθέντε 3

Σπόρτινγκ 3

Αρούκα 3

Μορεϊρένσε 3

Εστρέλα Αμαδόρα 1

Εστορίλ 1

Ρίο Άβε -

Μπενφίκα -

Αλβέρκα 0

Νασιονάλ 0

Κάζα Πία 0

AVS 0

Γκιμαράες 0

Σάντα Κλάρα 0

Τοντέλα 0