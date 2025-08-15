Τα συγχαρητήρια της ΕΠΟ σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για τις προκρίσεις

Μια επιτυχημένη βραδιά ήταν η χθεσινή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς οι τρεις εκπρόσωποί του, πήραν ευρωπαϊκές προκρίσεις και η ΕΠΟ συνεχάρη Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Αναλυτικά:

Η ΕΠΟ συγχαίρει τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ για τις σημαντικές προκρίσεις που πέτυχαν, εκπροσωπώντας επάξια το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η τριπλή εθνική επιτυχία ενισχύει την παρουσία των ελληνικών ομάδων σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα εδραιώνει την Ελλάδα στις υψηλές θέσεις του ranking, στο οποίο όλοι επιθυμούμε την επιστροφή της στην κορυφαία δεκάδα της Ευρώπης.

Ευχόμαστε στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ να συνεχίσουν με την ίδια προσήλωση και συνέπεια την πορεία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ώστε να επιτευχθούν οι αγωνιστικοί στόχοι τους.

