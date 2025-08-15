Μπορούν Μαρσέιγ και Μονακό να σταματήσουν την Παρί ΣΖ;

Η δράση της Ligue 1 2025/26 ξεκινάει(15/8) με τη Ρεν και την διεκδικήτρια του τίτλου, Μαρσέιγ να αγωνίζονται στο «Roazhon Park».

Η Ρεν πρέπει να ανακάμψει από μια εντελώς απογοητευτική σεζόν 2024/25, όπου τερμάτισε στην 12η θέση.

Η ομάδα της Μασσαλίας-από την άλλη- ελπίζει να ξεπεράσει την Παρί Σεν Ζερμέν, αφού τερμάτισε δεύτερη τη σεζόν 2024/25, θέλοντας εξαρχής να βάλει ένα σημάδι νίκης επικρατώντας τη Ρεν.

Έχει ενισχύσει την ομάδα της αυτό το καλοκαίρι, θέτοντας τις βάσεις για ένα συναρπαστικό εναρκτήριο παιχνίδι της σεζόν.

Δίχως άλλο η Παρί Σεν Ζερμέν, πρόσφατη νικήτρια και του ευρωπαϊκού Super Cup (4-3 στα πέναλτι την Τότεναμ/2-2 στα 90’) είναι το φαβορί για να διατηρήσει το στέμμα της. Δεν έχει εγκαταλείψει τον θρόνο για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια και δεν σκοπεύει να το κάνει τώρα.

Με μία αξιοσημείωτη πορεία που έσπειρε τον φόβο στην καρδιά των αντιπάλων την περασμένη σεζόν, εξαφάνισε τις ομάδες που στέκονταν εμπόδιο στο δρόμο της.

Το αήττητο σερί τους στη Ligue 1 διήρκεσε από τον Αύγουστο έως τον Απρίλιο, μέχρι που η Νις το σταμάτησε.

Η Μαρσέιγ και η Μονακό ελπίζουν τώρα να πιέσουν την Παρί Σεν Ζερμέν. Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι τερμάτισε δεύτερη την περασμένη σεζόν, με 19 βαθμούς πίσω από τους πρωταθλητές.

Πρέπει να μειώσει τη διαφορά και να προσπαθήσει να αναστατώσει την Παρί Σεν Ζερ. Η ήττα από την Τσέλσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων αποκάλυψε αδυναμίες που η Μαρσέιγ και άλλοι ανταγωνιστές μπορούν να εκμεταλλευτούν.

Έτσι κι αλλιώς αν σκοπεύουν να ξεπεράσουν την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Ligue 1, πρέπει να κάνουν μεγάλες νίκες και να ξεπεράσουν την ψυχική αδυναμία που τους έχει εμποδίσει να κατακτήσουν τον τίτλο από το 2010.

Παρά την προσθήκη του Πολ Πογκμπά και του Ανσού Φατί και του τερματοφύλακα Λούκας Χραντέτσκι, οι ειδικοί της Ligue 1 αμφισβητούν τα διαπιστευτήρια της Μονακό.

Πολλοί πιστεύουν ότι δεν έχει τα προσόντα για να ξεπεράσουν την Παρί Σεν Ζερμέν. Η τακτική ευφυΐα του Άντι Χούτερ μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο αν δεν λάβει την υποστήριξη που χρειάζεται.

Οι οπαδοί τους θέλουν να αγωνιστούν για τον τίτλο, αλλά θα πρέπει να κάνουν μερικά αξιοσημείωτα χτυπήματα τις τελευταίες εβδομάδες της μεταγραφικής περιόδου για να ωθήσουν την ομάδα να αμφισβητήσει την Παρί Σεν Ζερμέν.



Με την Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μαρσέιγ να αγωνίζονται για τον τίτλο, είναι πιθανό να πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις στη Ligue 1, αφήνοντας τις υπόλοιπες να παλεύουν για αποκόμματα.

Η Μονακό, η Νις και η Λιλ αναμένεται να διεκδικήσουν την τελευταία θέση στο Champions League. Όλοι έχουν την ποιότητα για να πάρουν τη θέση.

Η Νις μπορεί να δυσκολευτεί λόγω του βάρους της ευρωπαϊκής δέσμευσης, αλλά ο Φρανκ Εζ είναι ένας προπονητής γνωστός για το ότι ξεπερνά τα όρια του.

Η Λιλ είναι επίσης εξίσου σταθερή στον πάγκο της, με τον Μπρούνο Τζενεσιό να την οδηγεί σε μια αξιοσέβαστη πέμπτη θέση την περασμένη σεζόν.

Με το παρατσούκλι «Πεπ» από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Τζενεσιό θα είναι αποφασισμένος να οδηγήσει την ομάδα της Λιλ ακόμα πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα, προετοιμάζοντας μια συναρπαστική μάχη.

Η Λιλ έχει κάνει μερικές εξαιρετικές μεταγραφές, συμπεριλαμβανομένων των Φέλιξ Κορέια και Ολιβιέ Ζιρού. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν έκπληξη αυτή τη σεζόν.

Η Στρασμπούρ έχει ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα στη Ligue 1 αυτό το καλοκαίρι, ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα της στην προσπάθειά της να σοκάρει ξανά την κατηγορία.

Η προοπτική για την Λιόν είναι...άγνωστη λόγω των νομικών της δοκιμασιών, αλλά θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη επτάδα.

Η μάχη του υποβιβασμού

Η Παρί FC επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 46 χρόνια και είναι έτοιμη να κάνει την εμφάνισή της.

Οι φιλόδοξοι ιδιοκτήτες της θέλουν η ομάδα να αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία και έχουν δώσει στον Στεφάν Ζιλί τα εργαλεία που χρειάζεται για να την οδηγήσει σε ασφαλή θέση.



Δυστυχώς, η Μετς, δεν έχει τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες και θα μπορούσε να χάσει τον Ιντρίσα Γκουέγιε, ο οποίος τη βοήθησε να ανακτήσει την άνοδο με έξι γκολ και μία ασίστ.

Η Μετς έχει ήδη πουλήσει μερικούς σημαντικούς παίκτες και θα μπορούσε να μπει στη μάχη του υποβιβασμού αν δεν αρχίσει να υπογράφει μερικούς ποιοτικούς παίκτες.

Μία σεζόν μετά τον υποβιβασμό της στη Ligue 2, η Λοριάν επιστρέφει με τους «μεγάλους», αλλά θα πρέπει να παίξει με όλη της τη δύναμη για να διατηρηθεί.

Η Χάβρη επέζησε την περασμένη σεζόν με όλη της τη δύναμη. Έχει υπογράψει εννέα παίκτες με ελεύθερες μεταγραφές, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό.

Ανζέ και η Ναντ θα πρέπει επίσης να είναι επιφυλακτικές μετά από άτονες σεζόν.

Τα ντέρμπι του Παρισιού, ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Παρί FC θα διεξαχθούν στις 4 Ιανουαρίου και 16 Μαΐου 2026, ενώ τα «Le Classique», Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ- θα διεξαχθούν στις 21 Σεπτεμβρίου 2025 (πρώτος αγώνας στο «Βελοντρόμ») και στις 8 Φεβρουαρίου 2026 (επαναληπτικός αγώνας στο «Παρκ ντε Πρενς»).

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Ligue 1:

Ρεν-Μαρσέιγ 15/8 Λανς-Λιόν 16/8 Μονακό-Χάβρη 16/8 Νις-Τουλούζ 16/8 Μπρεστ-Λιλ 17/8 Οσέρ-Λοριάν 17/8 Μετς-Στρασμπούρ 17/8 Ανζέ-Παρί FC 17/8 Ναντ-Παρί Σεν Ζερμέν 17/8