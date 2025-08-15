Η Ρεάλ σε αντεπίθεση εναντίον της Μπαρτσελόνα, έτοιμη για μάχη η Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης του Κιλιάν Εμπαπέ και η Ατλέτικο Μαδρίτης του Αντουάν Γκριεζμάν βασίζονται στις καλοκαιρινές ενισχύσεις τους για να εκτοπίσουν τους Καταλανούς γίγαντες από τον θρόνο του ισπανικού πρωταθλήματος, την Μπαρτσελόνα τυ Χάνσι Φλικ που κυριάρχησε την περασμένη σεζόν με το εξαιρετικό της επιθετικό ποδόσφαιρο.

Έχοντας φτάσει στο τέλος μιας...εποχής, που συμβολίζεται από τις αποχωρήσεις των Κάρλο Αντσελότι και Λούκα Μόντριτς και την άφιξη του πρώην μέσου της, Τσάμπι Αλόνσο, η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε την αποστολή της να ανακτήσει τον τίτλο της αυτό το καλοκαίρι μετά από μια απογοητευτική σεζόν χωρίς ένα σημαντικό τρόπαιο.

Για να αντισταθμίσουν τη ντροπή απέναντι στην αιώνια αντίπαλό τους της Μπαρτσελόνα - τρεις εγχώριους τίτλους και τέσσερα χαμένα El Clasico - οι Μαδριλένοι ανανέωσαν την ομάδα τους και προσέφεραν στον νέο τους προπονητή αρκετούς νέους ικανούς να φέρουν περισσότερη ισορροπία σε μια ομάδα που την έλειπε πολύ την περασμένη σεζόν.

Οι αφίξεις των νεαρών Ισπανών αμυντικών Ντιν Χούισεν και Άλβαρο Καρέρας, του Άγγλου αμυντικού Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, και η επιστροφή από τον τραυματισμό του αρχηγού Ντάνι Καρβαχάλ θα πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό το θέμα.

Αλλά η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Αλόνσο σίγουρα θα παραμείνει η δημιουργία μιας σύνδεσης μεταξύ των δύο επιθετικών του αστέρων, του Κιλιάν Μπαπέ και του Βινίσιους Τζούνιορ, μετά την αποτυχία του πρότζεκτ των «Φανταστικών Τεσσάρων» (Μπαπέ, Βινίσιους, Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο), η οποία τελικά κόστισε στον Κάρλο Αντσελότι.

Αντιμέτωπη με την γεμάτη αστέρια ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, με επικεφαλής τον νεαρό θαύμα Λαμίν Γιαμάλ, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο φανταχτερή επιθετικά όσο και την περασμένη σεζόν (102 γκολ στη La Liga) για να διατηρήσει τον θρόνο της.

Αν και έχει επιδείξει μια εντυπωσιακή ικανότητα να σκοράρει σχεδόν πάντα ένα ή περισσότερα γκολ περισσότερα από τους αντιπάλους της, ο καταλανικός σύλλογος θα πρέπει επίσης, και πάνω απ' όλα, να ενισχύσει μια άμυνα που είναι πολύ εύθραυστη, συχνά στην κόψη του ξυραφιού.

Αυτή η αποστολή θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο περίπλοκη από ό,τι αναμενόταν για τον Γερμανό προπονητή Χάνσι Φλικ, λόγω της αποχώρησης του έμπειρου Ινίγκο Μαρτίνεθ για την Αλ-Νασρ, στη Σαουδική Αραβία.

Μια κίνηση που αποσκοπεί, σύμφωνα με τον καταλανικό τύπο, στη μείωση του μισθολογικού κόστους της Μπαρτσελόνα, προκειμένου να υπογράψει επιτέλους νέες καλοκαιρινές μεταγραφές, κυρίως τον τερματοφύλακα Χοάν Γκαρσία και τον Άγγλο εξτρέμ Μάρκους Ράσφορντ, ως δανεικό από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Επιστρέφοντας στις οικονομικές δυσκολίες της, εν αναμονή της προόδου στην κατασκευή του θρυλικού της σταδίου, «Camp Nou», η Μπαρτσελόνα θα πρέπει για άλλη μια φορά να βασιστεί στον νεαρό 18χρονο Πάου Κουμπαρσί και να ελπίζει στην επιστροφή του Ουρουγουανού Ρόναλντ Αραούχο και του Δανού Αντρέας Κρίστενσεν σε καλύτερη φόρμα. Αυτή η κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με τις φιλοδοξίες του συλλόγου των Μπλαουγκράνα, του οποίου τα όνειρα για έναν έκτο τίτλο Champions League διαψεύστηκαν στα ημιτελικά εναντίον της Ίντερ (7-6 στο σύνολο).

Μετά από ένα απογοητευτικό τέλος της σεζόν, η Ατλέτικο Μαδρίτης του Αντουάν Γκριεζμάν, η οποία αποφάσισε να επεκτείνει τη συνεργασία τους μέχρι το 2027, προχωρά με τη σαφή επιθυμία να ανέλθει στο επίπεδο των δύο αντιπάλων της. Πολύ ενεργοί στην αγορά μεταγραφών (7 μεταγραφές, σχεδόν 175 εκατομμύρια δαπάνες), οι «Ριχομπλάνκος» έχουν ενισχύσει την ομάδα τους σε όλους τους τομείς, με τις αφίξεις του Ισπανού επιθετικού μέσου Άλεξ Μπαένα, του Αμερικανού τζόνι Καρντόσο, του Αργεντινού Τιάγκο Αλμάδα, του Ιταλού επιθετικού Τζάκομο Ρασπαντόρι, του Σλοβάκου αμυντικού Νταβίντ Χάτσκο, του Ισπανού ακραίου αμυντικού Μαρκ Πουμπίγl και του Ιταλού ακραίου αμυντικού Ματέο Ρουγκέρι.

Νέοι πολλά υποσχόμενοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για τον Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος επικρίθηκε στο τέλος της περασμένης σεζόν από ορισμένους οπαδούς, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε καταρρεύσει για άλλη μια φορά στο τέλος (κακή πορεία στη La Liga, αποκλεισμοί από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League και την Μπαρτσελόνα στο Copa del Rey).



Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην LaLiga:

Τζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 15/8 Βιγιαρεάλ-Οβιέδο 15/8 Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 16/8 Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεάδ 16/8 Αλαβές-Λεβάμντε 16/8 Θέλτα-Χετάφε 17/8 Αθλέτικ μπιλμπάο-Σεβίλη 17/8 Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 17/8 Έλτσε-Μπέτις 18/8 Ρεάλ Μαδρίτης -Οσασούνα 19/8