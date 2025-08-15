Η σκιά του Ζότα, η υπεράσπιση της Λίβερπουλ, το ντέρμπι της πρεμιέρας και η Μπράιτον των Ελλήνων

Η σκιά του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος σκοτώθηκε σε δυστύχημα στις αρχές Ιουλίου, εξακολουθεί να αιωρείται πάνω από τη Λίβερπουλ και το Άνφιλντ, όπου οι «Κόκκινοι» ξεκινούν (15/8) την υπεράσπιση του τίτλου τους, μετά από ένα πολύ ακριβό καλοκαίρι στο μεταγραφικό μέτωπο.

Μια αιωνιότητα, μια τραγωδία και ένας χείμαρρος δακρύων έχουν περάσει από τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε στις 25 Μαΐου εν μέσω εορτασμών, με ένα τρόπαιο να μεταφέρεται από έναν εκστατικό Ζότα μπροστά στις κερκίδες.

Η μνήμη του Πορτογάλου με τον αριθμό 20 θα είναι ακόμα φρέσκια στο μυαλό όλων όταν το παιχνίδι ξαναρχίσει εναντίον της Μπόρνμουθ, τον πρώτο επίσημο αγώνα στο Άνφιλντ χωρίς αυτόν.

Οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ επένδυσαν σημαντικά στην ανανέωση της άμυνας (Τζερέμι Φρίμπονγκ και Μίλος Κέρκεζ) και στον εμπλουτισμό της επιθετικής ενδεκάδας, με τους Γερμανούς Φλοριάν Βιρτς και Ούγκο Εκιτίκε να είναι τα κύρια έπαθλα.

Οι κύριοι αντίπαλοι της Λίβερπουλ, ξεκινώντας από τη Μάντσεστερ Σίτι, συμμετείχαν επίσης ενεργά στο μεταγραφικό παζάρι.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα εξασφάλισε ενισχύσεις σε κάθε θέση: τον διεθνή Αλγερινό αμυντικό Ραγιάν Αΐτ-Νουρί, τον Ολλανδό μέσο Τιτζάνι Ράιντερς και τον Γάλλο επιθετικό Ραγιάν Τσερκί.

Ο προπονητής ένιωσε την ανάγκη για νέο...αίμα αφού εγκατέλειψε τον αγγλικό θρόνο, τον οποίο κατείχε η Σίτι από το 2018 έως το 2024 (με εξαίρεση το 2020), και αφού έδειξε την πόρτα της εξόδου στον Κέβιν Ντε Μπρόινε, τον ηγέτη του της τελευταίας δεκαετίας, αλλά και στον Τζακ Γκρίλις.



Η Άρσεναλ θα έχει επίσης λόγο στη μάχη του τίτλου, αφού τερμάτισε δεύτερη τις τελευταίες τρεις σεζόν, πέντε (2023), δύο (2024) και δέκα (2025) βαθμούς πίσω από τους πρωταθλητές αντίστοιχα. Ο Μίκελ Αρτέτα οδήγησε τους «Κανονιέρηδες» πίσω κοντά στην κορυφή του αγγλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά η έλλειψη τροπαίων από την άφιξή του τον Δεκέμβριο του 2019 αρχίζει να τον εκθέτει σε κριτική.

Το Κύπελλο Αγγλίας του 2020 φαίνεται μια μακρινή προοπτική για τους οπαδούς της Άρσεναλ, οι οποίοι δοκιμάστηκαν τον περασμένο Μάιο όταν η μεγάλη αντίπαλός τους από το βόρειο Λονδίνο, η Τότεναμ, θριάμβευσε στο Europa League.

Ωστόσο, έχει ενισχυθεί αυτό το καλοκαίρι, ξεκινώντας από τους Μάρτιν Ζουμπιμέντι, Νόνι Μαντουέκε και Βίκτορ Γκιόκερες.

Στην Τότεναμ, οι κύριες κινήσεις ήταν οι αποχωρήσεις: ο σταρ επιθετικός και αρχηγός Σον Χέουνγκ-μιν έφυγε μετά από μια δεκαετία στον σύλλογο, και ο προπονητής Άγγελος Ποστέκογλου απολύθηκε.

Ο Αυστραλός είχε ένα καταστροφικό ρεκόρ πρωταθλήματος: 22 ήττες σε 38 αγώνες, αρκετές για να τερματίσει στη 17η θέση, πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο διάδοχός του, ο Τόμας Φρανκ, ο οποίος έφτασε από την Μπρέντφορντ, δεν θα στοχεύσει στην κατάκτηση της Premier League, αλλά μάλλον στην ισορροπία σε μια ομάδα που της έλειπε τόσο πολύ πέρυσι.

Στο ξεκίνημα της σεζόν αναμφίβολα άξιζε κάτι καλύτερο, αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν τους στέρησε το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ μετά από πέναλτι (4-3/ 2-2 στο τέλος της κανονικής διάρκειας).

Οι φιλοδοξίες θα είναι πολύ υψηλότερες για την Τσέλσι, η οποία τερμάτισε τέταρτη την περασμένη σεζόν με την νεότερη ομάδα στο πρωτάθλημα, και έχει ενισχυθεί περαιτέρω αυτό το καλοκαίρι με εκατομμύρια ευρώ, ιδιαίτερα στην επίθεση (Λίαμ Ντελάπ, Εστεβάο Γουίλιαν, Τζέιμι Γκίτενς, Ζοάο Πέδρο).

Την Κυριακή, οι Μπλε ξεκινούν τη νέα τους σεζόν με απόλυτη αυτοπεποίθηση, ένα μήνα αφότου κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, την οποία συνέτριψαν με 3-0 στον τελικό.



Η σεμνότητα θα είναι περισσότερο απαραίτητη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ θα θελήσει να σβήσει τη θλιβερή ανάμνηση της περασμένης σεζόν, η οποία τερμάτισε στην 15η θέση με ένα πενιχρό ρεκόρ 44 γκολ σε 38 αγώνες.

Για να αποφευχθεί μια επανάληψη παρόμοιας απογοήτευσης, η διοίκηση άνοιξε το βιβλιάριο επιταγών και πήρε τρεις επιθετικούς: τον Ματέους Κούνια από τη Γουλβερχάμπτον, τον Μπράιαν Μπέουμο από την Μπρέντφορντ και τον Μπέντζαμιν Σέσκο από την Λειψία.

Όσο για τις Λιντς, Μπέρνλι και Σάντερλαντ, η αποστολή τους είναι απλή στον ορισμό και πολύ δύσκολη στην επίτευξη: να παραμείνουν στην πίστα, κάτι που καμία ομάδα που προβιβάστηκε δεν έχει καταφέρει να πετύχει τις δύο προηγούμενες σεζόν.



Έτσι κι αλλιώς η σεζόν ξεκινάει μ' ένα μεγάλο ντέρμπι, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να υποδέχεται, στις 17/8, στο «Ολντ Τράφορντ» την Αρσεναλ, ενώ η Μπράιτον των Τζίμα και Κωστούλα ξεκινά τη σεζόν στην έδρα της κόντρα στη Φούλαμ. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Premier League:

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 15/8 Αστον Βίλα-Νιούκαστλ 16/8 Μπράιτον-Φούλαμ 16/8 Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 16/8 Τότεναμ-Μπέρνλι 16/8 Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 16/8 Νότιγχαμ-Μπρέντφορντ 17/8 Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 17/8 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ 17/8 Λιντς-Εβερτον 18/8