Κιούμπαουερ για τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ: «Κρίμα! Είχαμε τις καλύτερες ευκαιρίες, μείναμε με άδεια χέρια»

Απογοητευμένος από την αναποτελεσματικότητα των παικτών του, φάνηκε στις δηλώσεις του ο προπονητής της Βόλφσμπεργκερ, Ντίτμαρ Κιούμπαουερ μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ (0-1).

Μία αγχωτική αλλά... μεγαλειώδη πρόκριση για τον Δικέφαλο μέσα στην Αυστρία με μία «ζωγραφιά» του Καμαρά.

Ο προπονητής των Αυστριακών, Ντίτμαρ Κιούμπαουερ τόνισε ξανά πως σημείο-κλειδί για την ομάδα του, ήταν η αναποτελεσματικότητα των παικτών του στις μεγάλες ευκαιρίες που είχαν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαστε όλοι απογοητευμένοι. Εκεί πρέπει να γίνουμε καλύτεροι (σ.σ. στην αποτελεσματικότητα). Δεν μπορώ να προσάψω τίποτα στην ομάδα, γιατί στα δύο ματς έπαιξε πραγματικά κορυφαία. Είναι κρίμα και εκνευριστικό, αλλά δεν καταφέραμε να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα.

Στην αξιοποίηση των ευκαιριών πρέπει απλώς να γίνουμε καλύτεροι. Χρειάζεται περισσότερη ακρίβεια και αποφασιστικότητα. Η ομάδα που είχε τις καλύτερες ευκαιρίες και στα δύο παιχνίδια, τώρα μένει με άδεια χέρια.»

Για το τι πρέπει να γίνει καλύτερα: «Μια καλή ιδέα θα ήταν σίγουρα να στέλνουμε τις μπάλες στα δίχτυα. Δεν πρέπει να μείνει τίποτα αρνητικό. Γενικά, κανένας παίκτης δεν πρέπει να κρατήσει κάτι αρνητικό, γιατί η εμφάνιση ήταν πάρα πολύ καλή», τόνισε μετά τις δυνατές εμφανίσεις κόντρα στον ΠΑΟΚ».