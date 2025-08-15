Γκολάρα ο Αντίνο που είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού (vid)

Ο Αργεντινός σκόραρε τα ξημερώματα κόντρα στην Ατλέτικο Μινέιρο.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να επανέρχεται για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο και να κατέθεσε μάλιστα, πρόταση στη Γοδόι για την απόκτηση του ωστόσο ο παίκτης αγωνίζεται κανονικά στην ομάδα της Αργεντινής.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 15/8, μάλιστα, στο ματς με την Ατλέτικο Μινέιρο, ο Αντίνο πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ.

Συγκεκριμένα, στο 37ο λεπτό με εντυπωσιακή ντρίμπλα και αριστερό τελείωμα έβαλε προσωρινά μπροστά την ομάδα του, η οποία πάντως, στη συνέχεια δέχθηκε δύο γκολ και έχασε με 2-1.

Απολαύστε το γκολ