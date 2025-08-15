Παναιτωλικός: Διπλή μεταγραφική προσθήκη προ των πυλών

Η ομάδα του Αγρινίου πολύ κοντά στην απόκτηση του Πολωνού Κόνραντ Μίχαλακ και του Σέρβου Λάζαρ Κόγιτς.

Διπλή μεταγραφή έχει στα σκαριά, ο Παναιτωλικός.

Πρόκειται για τον Πολωνό εξτρέμ Κόνραντ Μίχαλακ και τον Σέρβο χαφ Λάζαρ Κόγιτς.

Ο 27χρονος Πολωνός θα βρίσκεται στο Αγρίνιο την Δευτέρα, ώστε να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί. Αγωνίζεται και στα δύο άκρα της επίθεσης και διακρίνεται για την ταχύτητά του.

Στην επαγγελματική του καριέρα καταγράφει 290 συμμετοχές, 29 γκολ και 34 ασίστ. Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το πέρασε στην Κόνιασπορ στην Τουρκία ενώ αγωνίστηκε και στην Ριζεσπόρ.

Ο Σέρβος χαφ αγωνίζεται στην Χέγκελμαν της Λιθουανίας όπου το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.