Απέκτησε Γιαλαμίδη ο Παναργειακός

Ενίσχυση στην άμυνα για την ομάδα του Άργους.

Την πρώτη από τις τρεις μεταγραφές με παίκτη άνω των 25 που έχει δικαίωμα να κάνει, πραγματοποίησε ο Παναργειακός.

Πρόκειται για τον 29χρονο αμυντικό Θωμά Γιαλαμίδη από τον Εθνικό Κεραμιδίου.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναργειακός ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου υψηλόσωμου αμυντικού Θωμά Γιαλαμίδη.

Ο Γιαλαμίδης ξεκίνησε να αγωνίζεται σε μικρή ηλικία με τον Βατανιακό Κατερίνης στη Γ εθνική . Στη συνέχεια πέρασε από τον Πανιώνιο, την Χαλκίδα τον Πιερικό με τον οποίο στέφθηκε και πρωταθλητής το 2021 και αγωνίστηκε την επόμενη χρονιά στη Β εθνική.

Έχει αγωνιστεί επίσης με την Κοζάνη και τελευταία του ομάδα υπήρξε ο Εθνικός Κεραμιδίου την περασμένη περίοδο στη Β’ εθνική.

Έχει υπάρξει και διεθνής με τις μικρές εθνικές under19 και under 17.

Θωμά σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Παναργειακού και σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες.