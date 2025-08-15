«Υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την Αλ-Νασρ ο Κίνγκσλεϊ Κομάν»

Η Μπάγερν Μονάχου θα πάρει για τη μεταγραφή περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Εντός της ημέρας θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κίνγκσλεϊ Κομάν από την Μπάγερν Μονάχου στην Αλ-Νασρ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Φαμπρίσιο Ρομάνο… «Ο Κίνγκσλεϊ Κομάν θα υπογράψει σήμερα το τριετές συμβόλαιό του ως νέος παίκτης της Αλ Νασρ.

Όλα ολοκληρώθηκαν μεταξύ της Αλ Νασρ και της Μπάγερν, ακριβώς 7 ημέρες μετά την αποκλειστική είδηση για τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον Κομάν».

Σύμφωνα με το Sky και την Bild, η Μπάγερν και η Αλ-Νασρ συμφώνησαν για τον Κίνγκσλεϊ Κομάν έναντι περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους και ο Κομάν ετοιμάζεται λοιπόν να γυρίσει σελίδα μετά μια 10ετία στην Μπάγερν Μονάχου.