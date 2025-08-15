Αντιδράσεις στην Σλασκ Βρότσλαβ για την μεταγραφή Πέτκοφ στην Κηφισιά

Οι Πολωνοί ισχυρίζονται ότι ο παίκτης έλυσε μονομερώς το συμβόλαιό του.

Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Βούλγαρου Άλεξ Πέτκοφ αλλά στην Βουλγαρία υπάρχουν αντιδράσεις για τη μεταγραφή του.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας και συγκεκριμένα το Sportal.bg... «ο ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας Άλεξ Πέτκοφ ενεπλάκη σε σοβαρό σκάνδαλο μετά την υπογραφή συμβολαίου με την ελληνική ομάδα Κηφισιά. Η προηγούμενη ομάδα του, η Σλασκ Βρότσλαβ, δήλωσε ότι θα ζητήσει την αναστολή των δικαιωμάτων του και την απαγόρευση μεταγραφών για τη νέα του ομάδα».

Οι Πολωνοί ισχυρίζονται ότι ο παίκτης έλυσε μονομερώς το συμβόλαιό του, επικαλούμενος λόγους που δεν ευσταθούν. Συγκεκριμένα, ο Πέτκοφ υποστήριξε ότι απομακρύνθηκε αδικαιολόγητα από τις προπονήσεις και τους αγώνες της πρώτης ομάδας, χωρίς σοβαρό αθλητικό ή πειθαρχικό λόγο.

Η Σλασκ ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση που ο Πέτκοφ υπογράψει με νέα ομάδα, θα κινηθεί νομικά εναντίον του και του νέου του συλλόγου, ζητώντας αποζημίωση ίση με τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του.

Επιπλέον, θα ζητήσει την τιμωρία του παίκτη με απαγόρευση μεταγραφής στο μέγιστο δυνατό βαθμό που προβλέπεται από τους κανονισμούς.