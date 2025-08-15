ΠΑΣ Γιάννινα: Δεν συμπληρώνει αποστολή για τον αγώνα με τον Βόλο

Μόλις 12 ποδοσφαιριστές είναι αυτή τη στιγμή στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας της Ηπείρου.

Μετ’ εμποδίων συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΣ Γιάννινα για τον αγώνα του Κυπέλλου με τον Βόλο στις 19/8.

Δελτία στους Βρακά, Ναούμη, Τσίρη και Λάμψια που αποκτήθηκαν και συμμετέχουν στις προπονήσεις δεν μπορούν να εκδοθούν αφού εκκρεμούν BAN για οφειλές σε ποδοσφαιριστές και αυτή τη στιγμή οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ηπείρου σύμφωνα με τον Super-Fm.gr είναι 12.

Αναλυτικά οι διαθέσιμοι παίκτες και η ημερομηνία γέννησης τους: Αλέξανδρος Δούμας (3/2/2003, Βασίλης Καπέρδας 25/7/2004, Βασίλης Αθανασίου 8/8/2005, Παναγιώτης Καφενζής 5/10/2005, Νίκος Τζοβάρας 26/2/2007, Παναγιώτης Χαλατσής 4/1/2008, Φώτης Γκόγκας 22/3/2008, Κώστας Ντεκουμές 3/4/2008, Ηλίας Γρηγορίου 30/4/2008, Δημήτριος Φλώρος 14/5/2008, Λευτέρης Γκρέστας 10/12/2008, Νίκος Αναγνώστου 3/2/2010.

Προπονητής δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αν και λογικά θα είναι ο κ. Κούστας ενώ να σημειωθεί ότι προπόνηση θα γίνει και σήμερα το πρωί για να συνεχιστούν οι δοκιμές.