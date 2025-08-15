Διαιτησία: Νέο σεμινάριο για τους διαιτητές στο VAR

Ο υπεύθυνος της ΚΕΔ για το VAR Πάολο Βαλέρι χώρισε τους διαιτητές σε δυο γκρουπ.

Στα θρανία για το VAR θα καθίσουν πάλι οι διαιτητές της πρώτης κατηγορίας, οι ρέφερι δηλαδή που σφυρίζουν στη Super League.

Ο υπεύθυνος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για το VAR Πάολο Βαλέρι χώρισε τους διαιτητές σε δυο γκρουπ και λίγες ημέρες μετά το σεμινάριο που έγινε στην Ξάνθη, τους καλεί σε νέο σεμινάριο στις 19 Αυγούστου και στις 25 του μήνα. Στις 19 θα πάνε όσοι οριστούν την πρώτη αγωνιστική και στις 25 Αυγούστου θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι διαιτητές.

Τα σεμινάρια με θέμα το VAR θα είναι μονοήμερα και τρίωρα και γίνονται στο πλαίσιο της αλλαγής τεχνολογίας του VAR, καθώς η Super League προχώρησε σε σύμβαση με άλλη εταιρία.

Παράλληλα, ο Βαλέρι θέλει να «φρεσκάρει» το ημιαυτόματο οφσάιντ.