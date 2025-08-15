Ηρακλής: Φιλική νίκη με το βλέμμα στον Πανιώνιο

Ο Ηρακλής νίκησε σε φιλικό παιχνίδι στη Μίκρα, τον Κιλκισιακό με 3-2.

Ο «γηραιός» προετοιμάζεται για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Πανιώνιο την Τετάρτη 20/8.

Οι γηπεδούχοι του Μπάμπη Τεννέ προηγήθηκαν με πέναλτι του Ντουρμισάι και το 1-1 έκανε ο Γατόπουλος. Ο Μωυσίδης πριν το φινάλε του πρώτου μέρους έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς. Το 3-1 σημείωσε ο Κυνηγόπουλος και το τελικό 3-2 διαμόρφωσε ο Καραπαναγιώτης.

ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (Μπάμπης Τεννές): Σουλούκος, Εραμούσπε, Σιδεράς, Κάτσικας, Αναστασίου, Χάμοντ, Φοφανά, Μωυσίδης, Κυνηγόπουλος, Μαχαίρας, Ντουρμισάι.

Έπαιξαν και οι: Στουρνάρας, Βιτλής, Γιαννούτσος, Δημητρίου, Μπαλίου, Ταχμετζίδης, Γερολέμου, Τσιντώνης.