Παναθηναϊκός: Σε επαφές με τον Αργεντινό μέσο Ταμπόρδα

Στην Αργεντινή κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 24χρονο Αργεντινό μέσο Βιθέντε Ταμπόρδα που ανήκει στη Μπόκα Τζούνιορς.

Δίχτυα στην Αργεντινή φαίνεται ότι έχει ρίξει ο Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη χώρα, οι «πράσινοι» είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Αργεντινό, Βιθέντε Ταμπόρδα που αγωνίζεται στην Πλατένσε.

Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς και τις τις δύο τελευταίες σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στην Πλατένσε με 11 γκολ και 4 ασίστ σε 75 εμφανίσεις ενώ κατέκτησε και το πρωτάθλημα Αργεντινής.

Ο Ταμπόρδα είναι δεξιοπόδαρος, παίζει πίσω από τον φορ, αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει και ως εξτρέμ και στα δύο άκρα, έχει αγωνιστεί με την Μπόκα Τζούνιορς σε 17 παιχνίδια, είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή, η συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους μοιάζει να είναι κοντά με την περίπτωση του να είναι ανεξάρτητη από αυτήν του Ουναϊ.