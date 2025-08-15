MENU
Πάει για διπλό «χτύπημα» με Καλιμουέντο και ΜακΆτι η Νότιγχαμ

Δύο πολύ δυνατές μεταγραφές ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Νότιγχαμ Φόρεστ, για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής της.

Η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι μια... ανάσα από την συμφωνία με την Μάντσεστερ Σίτι, για την απόκτηση του Τζέιμς ΜακΆτι για ένα ποσό κοντά στα 30 εκατ. λίρες.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός, μάλιστα την Παρασκευή, αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ, έχοντας συμφωνήσει για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Παράλληλα, η Νότιγχαμ βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας και με την Ρεν για την απόκτηση του 23χρονου Γάλου επιθετικού, Αρνό Καλιμουέντο, με τις δύο ομάδες να συζητούν τις λεπτομέρειες του deal.

