Η Γιουνάιτεντ θα παλέψει για το «μπαμ» με τον Μπαλεμπά

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» είναι αποφασισμένοι να δώσουν μάχη μέχρι τελική πτώσης για να αποκτήσουν τον Καμερουνέζο χαφ της Μπράιτον.

Οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θέλουν να βάλουν το «κερασάκι στην τούρτα», σε μια δυνατή μεταγραφική περίοδο, παλεύοντας για την απόκτηση του Κάρλος Μπαλεμπά από την Μπράιτον.

Οι «γλάροι» ζητούν 100 εκατ. ευρώ για τον 21χρονο χαφ, όμως αυτό δεν αποθαρρύνει τους «Κόκκινους Διάβολους», που περιμένουν τις πωλήσεις των Γκαρνάτσο, Άντονι και Σάντσο για να συγκεντρώσουν «ζεστό» χρήμα που θα το επενδύσουν για τον Μπαλεμπά.

Η Μπράιτον από την πλευρά της δεν δείχνει διάθεση να ρίξει τις απαιτήσεις της, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και τον Καμερουνέζο χαφ, που έχει πειστεί για το πρότζεκτ της Γιουνάιτεντ και πιέζει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.