Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν ανταγωνιστικοί, θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την φιλική ήττα του Ολυμπιακού από την Νάπολι (2-1), αλλά και τον βαθμό ετοιμότητας των «ερυθρόλευκων» για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θεωρώ ότι ήταν το πιο ανταγωνιστικό φιλικό μας μέχρι τώρα. Έχουμε ένα ακόμη δυνατό φιλικό με την Ίντερ. Πιστεύω πως η ομάδα ήταν ανταγωνιστική, ότι έπαιξε καλά. Αυτή την περίοδο θέλουμε οι παίκτες να παίρνουν λεπτά και η ομάδα να αφομοιώνει τον τρόπο παιχνιδιού. Πολλά παιδιά αγωνίστηκαν με τους βασικούς και θεωρώ πως γενικά η ομάδα ανταποκρίθηκε.



Το πρωτάθλημα ξεκινά σε λίγες μέρες, θεωρώ πως θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα. Ο καιρός στην Ολλανδία μάς βοήθησε να προετοιμαστούμε καλά. Το ίδιο και τώρα στην Ιταλία. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον σοβαρό τραυματισμό, παρά μόνο κάποιους μικροτραυματισμούς».