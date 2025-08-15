Τα ζευγάρια στα play off των προκριματικών σε Europa και Conference League

Μια στροφή έμεινε για να συμπληρωθούν τα League Stage σε Europa και Conference League, με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει στα play off των προκριματικών.

Από ελληνικό ενδιαφέρον ξεχωρίζουν οι «μάχες» του ΠΑΟΚ με την Ριέκα, του Παναθηναϊκού με την Σαμσουνσπόρ και της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ.

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα play off του Europa League:

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) - Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

Μάλμε (Σουηδία) - Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)

Αμπερντίν (Σκωτία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) - Γκενκ (Βέλγιο)

Μίντιλαντ (Δανία) - Κουόπιο (Φινλανδία)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Μπράγκα (Πορτογαλία)

Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία)

Μπραν (Νορβηγία) - ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)

Ριέκα (Κροατία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ PLAY OFF ΤΟΥ CONFERENCE LEAGUE

CHAMPIONS PATH

Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) – RFS (Λετονία)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία) – Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)

Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο)

Ντρίτα (Κόσοβο) – Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)

Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) – Νόα (Αρμενία)

MAIN PATH

Στρασμπούρ (Γαλλία) – Μπρόντμπι (Δανία)

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) – Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) – Σερβέτ (Ελβετία)

Άντερλεχτ (Βέλγιο) – ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

Μπασακσεχίρ (Τουρκία) – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – Φρέντρικσταντ (Νορβηγία)

Τσέλιε (Σλοβενία) – Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)

Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) – Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία) – Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Αλκμααρ (Ολλανδία)

Πολισία (Ουκρανία) – Φιορεντίνα (Ιταλία)

Γκιορ (Ουγγαρία) – Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)

Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) – Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)

Λοζάνη (Ελβετία) – Μπεσίκτας (Τουρκία)

Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) – Μάιντς (Γερμανία)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Ρίγα FC (Λετονία)

Χάκεν (Σουηδία) – Κλουζ (Ρουμανία))

Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) – Ομόνοια (Κύπρος)