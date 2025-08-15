Το προφίλ της Ριέκα που θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ μετά την πρόκρισή του επί της Βόλφσμπεργκερ, θα συναντήσει στα play off των προκριματικών του Europa League, την Ριέκα με την οποία είχε τεθεί αντιμέτωπος και πριν από δύο σεζόν.

Η αντίπαλος του Δικεφάλου είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες στην Κροατία, με έδρα την πόλη Ριέκα. Ιδρύθηκε το 1946 και είναι από τις μόλις τέσσερις ομάδες που δεν υποβιβάστηκαν ποτέ από την 1η κατηγορία!

Τι έκανε την περσινή σεζόν

Μία φανταστική και αξέχαστη περσινή σεζόν τελείωσε με την κατάκτηση του νταμπλ για την ομάδα της Ριέκα, το δεύτερο στην ιστορία της. Το πρωτάθλημα κρίθηκε μεταξύ Ριέκα και Ντιναμό στα μεταξύ τους παιχνίδια, στα οποία υπερτερούσε η πρώτη και έτσι με τη νίκη της την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Σλάβεν Μπέλουπο, στέφθηκε πρωταθλήτρια μετά από οκτώ χρόνια.

Λίγες ημέρες μετά μέσα στον Μάιο, κέρδισε ξανά την ίδια αντίπαλο (σ.σ. Σλάβεν Μπέλουπο) στον τελικό Κυπέλλου, κατακτώντας πανηγυρικά το νταμπλ, τσεκάροντας το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό του φετινού Champions League.

Ο προπονητής

«Μαέστρος» της ομάδας είναι ο 42χρονος Ράντομιρ Τζάλοβιτς. Ο Μαυροβούνιος προπονητής υπήρξε βοηθός στη Ριέκα τις σεζόν 2022/23 και 2023/24, πριν αναλάβει ως πρώτος τα ηνία της ομάδας την περσινή σεζόν. Στην «παρθενική» του σεζόν κατέκτησε το νταμπλ με τη Ριέκα και όπως είναι λογικό παραμένει και φέτος στην άκρη του πάγκου.

Το γήπεδο

Στο Stadion Rujevica εδρεύει η ομάδα της Ριέκα, ένα γήπεδο αρκετά μικρό, χωρητικότητας 8.136 θέσεων. Η ομάδα αγωνίζεται εκεί από το 2015, ενώ είναι γνωστό για το «πέταλο» των φιλοξενούμενων, το οποίο μοιάζει με «κλουβί», με τον ΠΑΟΚ να έχει αγωνιστεί εκεί πριν λίγα χρόνια.

To ρόστερ

Από τους παίκτες της ομάδας, ξεχωρίζει ο Τιάγκο Ντάντας, ο οποίος είναι ο συνδετικός «κρίκος» των δύο ομάδων, σε ένα ρόστερ που απαρτίζεται ως επί το πλείστον από «Βαλκάνιους» ποδοσφαιριστές. Τα δύο «αστέρια» της ομάδας είναι ο Τόνι Φρουκ και ο Νίκο Γιάνγκοβιτς, οι οποίοι είναι μεσοεπιθετικοί με την αξία τους να φτάνει τα 10 και 6,5 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Η πορεία μέχρι τα play off των προκριματικών

Η Ριέκα ξεκίνησε την ευρωπαϊκή περιπέτειά της από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League όπου τέθηκε αντιμέτωπη με την Λουντογκόρετς, με το πρώτο ματς να λήγει 0-0, ενώ στη ρεβάνς οι Κροάτες ηττήθηκαν στην παράταση με 3-1, συνεχίζοντας έτσι την πορεία του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Εκεί τέθηκαν αντιμέτωποι με την Σέλμπουρν, γνωρίζοντας ήττα-σοκ από τους Ιρλανδούς στην έδρα τους με 1-2, όμως στον επαναληπτικό στην Ιρλανδία η Ριέκα έκανε το καθήκον της επικράτησε με 1-3 και πανηγύρισε την πρόκρισή της στα play off των προκριματικών του Europa League, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ.