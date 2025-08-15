Το προφίλ της Σαμσουνσπόρ που θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός λύγισε στα πέναλτι την Σαχτάρ και πανηγύρισε την πρόκρισή του στα play off των προκριματικών του Europa League, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με την Σαμσουνσπόρ.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι ένας από τους πλέον ιστορικούς συλλόγους της Τουρκίας, με έδρα την Σαμψούντα, στη βόρεια ακτή της χώρας, στις όχθες του Εύξεινου Πόντου. Η Σαμσουνσπόρ ιδρύθηκε επίσημα το 1965 μέσα από τη συγχώνευση πέντε τοπικών ομάδων της περιοχής και από τότε αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο και επιτυχημένο ποδοσφαιρικό σωματείο της περιοχής του Πόντου μετά την Τράμπζονσπορ. Τα χρώματά της ομάδας είναι το κόκκινο και το λευκό.

Η τραγωδία του 1989 που την καθόρισε

Μια από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου καταγράφηκε στις 20 Ιανουαρίου 1989, όταν η αποστολή της ομάδας, καθ’ οδόν προς την Μαλάτια (Μελιτίνη) για να πάρει μέρος σε ματς πρωταθλήματος ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους τρία μέλη του τουρκικού συλλόγου, ανάμεσα τους ο προπονητής Νουρί Ασάν και δύο ποδοσφαιριστές, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν σοβαρά.



Το γεγονός αυτό βύθισε τη Σαμψούντα και το τουρκικό ποδόσφαιρο στο πένθος, ενώ η ομοσπονδία της γειτονικής χώρας επέτρεψε στον Σαμσουνσπόρ να παραμείνει στην κατηγορία, παρά την απόσυρση της.

Το στάδιο

Η Σαμσουνσπόρ αγωνίζεται στο «Στάδιο 19ης Μαϊου», χωρητικότητας 33.000 θεατών, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2017 και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα γήπεδα της Τουρκίας. Η ομάδα διατηρεί πιστή βάση οπαδών, με πιο χαρακτηριστικό γκρουπ υποστηρικτών τους «Şirinler».

Η πορεία της ομάδας χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλα αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα, κατέχοντας μάλιστα το ρεκόρ για τις περισσότερες ανόδους και υποβιβασμούς στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου!



Παρ' όλα αυτά, ιδιαίτερα στη Μαύρη Θάλασσα θεωρείται κυρίαρχη δύναμη, μαζί με την Τράμπζονσπορ, με την οποία διατηρεί και έντονη αντιπαλότητα. Πρόκειται για το «ντέρμπι της Μαύρης Θάλασσας».

Το αγωνιστικό προφίλ

Στο ρόστερ της δεσπόζει ο Γάλλος μέσος Ολιβιέ Εντσάμ, ενώ η πιο ακριβή φετινή μεταγραφή είναι ο Αντονί Μακουμπού από την Κάλιαρι. Σημαντικός παίκτης και ο επιθετικός Λάντρι Ντιμάτα. Ο προπονητής Τόμας Ρέις επιλέγει ένα «σφιχτό» 4-3-3, με βασικό όπλο την αμυντική συνέπεια.

Το αστέρι της

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης ομάδας. Ο 27χρονος Βέλγος επιθετικός ήρθε στην πόλη της Σαμψούντας το καλοκαίρι του 2023 από την βελγικήλ Σερένγκ ως ελεύθερος. Μέσα σε δύο σεζόν έχει πραγματοποιήσει 65 συμμετοχές με την φανέλα της Σάμσουνσπορ έχοντας σκοράρει 20 γκολ και δώσει 6 ασίστ.