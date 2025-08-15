Conference League: Το προφίλ της Άντερλεχτ που θα βρει μπροστά της η ΑΕΚ στα πλέι οφ

Η ΑΕΚ, θα δωσει τη μάχη της για να βρεθεί στη League Phase του UEFA Conference League απέναντι στην Άντερλεχτ. Η οποία μετά το 3-0 επί της Σέριφ στις Βρυξέλλες πήρε 1-1 στο Stadionul Zimbru και έτσι βρίσκεται στα πλεί οφ. Ποια όμως ειναι η βελγική ομάδα που βρίσκει μπροστά της η Ένωση;

Η Άντερλεχτ ήταν απόλυτη κυρίαρχος στο Βέλγιο μέχρι πριν από μια δεκαετία κι έχει 34 πρωταθλήματα, 9 Κύπελλα κι έχει και 5 ευρωπαϊκούς τίτλους (1 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, 2 Κύπελλα Κυπελλούχων και 2 ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ). Ωστόσο τελευταίο της πρωτάθλημα είναι το 2017 κι έκτοτε έχει καταφέρει να είναι ανταγωνιστική μόνο τη σεζόν 2023/24, όταν και τερμάτισε στη 2η θέση. Πέρσι, έμεινε στην 4η θέση και 20 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια, Σεν Ζιλουάζ, ενώ στα προκριματικά του Europa League, αποκλείστηκε από τη Χέκεν στα πέναλτι.

Στο μεταγραφικό παζάρι, τα πράγματα είναι κάπως χαλαρά, καθώς έχει αποκτήσει του Μπερτατσίνι, Ιλάι Καμαρά, Τσβέτκοβιτς, Σαλιμπά, Κεϊτά και Εζτσάν κι ενώ έφυγαν οι Πατρίς, Ντεντόνκερ, Αντριέλσον, Εντόζι και Φερτόνχεν (Αποσύρθηκε).

Στο πρωτάθλημα είχε ξεκινήσει ιδανικά καθώς μετρούσε δύο νίκες. Μία με 5-2 επί της Βέστερλο και ακόμη μία επί της Σερκλ Μπριζ με 2-0. Ωστόσο στο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε γνώρισε εντός έδρας ήττα σοκ από την Ζούλτε με 2-3.

H AEK έχει αντιμετωπίσει 6 φορές την Άντερλεχτ και δεν έχει νίκη απέναντί της! Τη σεζόν 2006/7 είχε δύο ισοπαλίες στον 8ο όμιλο του Champions league ενώ το 2010/11 τη βρήκε μπρπστά της στο Europa League, έχοντας μία ισοπαλία, 1-1 και μια βαριά ήττα με 3-0. Την ακριβώς επόμενη χρονιά, οι δύο ομάδες βρέθηκαν και πάλι σε όμιλο του Europa League, με την ¨Άντερλεχτ να νικά και στα δύο ματς (2-1 και 4-1).

Στον πάγκο της Άντερλεχτ βρίσκεται ένας παλιός μας γνώριμος και μάλιστα με καλές αναμνήσεις για την ΑΕΚ. Ο λόγος για τον Μπέσνικ Χάσι, ο οποίος βρέθηκε για λίγους μήνες στον πάγκο του Ολυμπιακού το 2017 και ήταν μάλιστα προπονητής του στη μυθική ανατροπή της Ένωσης με 3-2. Ο Χάσι ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από την Άντερλεχτ το 2014, πήρε τότε ένα πρωτάθλημα αλλά ήταν και το τελευταίο του. Ακολούθησε η Λέγκια, ο Ολυμπιακός, η Αλ Ραέντ, η Μέχελεν και στις 20 Μαρτίου επέστρεψε στον πάγκο της Άντερλεχτ.

Ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ, είναι ο ακριβότερος παίκτης των Βέλγων και το αστέρι τους. Ο 27χρονος Δανός φορ, βρίσκεται στα Βρυξέλλες από το 2023 κι έχει πετύχει 41 γκολ σε 89 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Καλός στο ψηλό παιχνίδι και αρκετά γρήγορος, ο Ντόλμπεργκ είναι διεθνής με τη Δανία και σε καλή ηλικία (27).