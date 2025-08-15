Μαντσίνι: «Ένιωθα την ευθύνη, ήθελα να βάλω το πέναλτι»

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι ανέφερε πως ήθελε πολύ να εκτελέσει το πέναλτι και να πάρει αυτή την ευθύνη.

Ο Αργεντινός εξτρέμ τόνισε πως άπαντες στον Παναθηναϊκό θέλουν να δώσουν στην ομάδα αυτό που της αξίζει και παλεύουν για αυτό.

Για το πόσα κιλά ζύγιζαν τα πόδια του στο πέναλτι;

«Ένιωθα ευθύνη, ήθελα να το εκτελέσω και να το βάλω. Βασικό για εμένα να βοηθήσω την ομάδα. Είμαστε εδώ για να δώσουμε στον σύλλογο αυτό που του αξίζει»

Για το αν θεωρεί ότι μετά την Ρέιντζερς άλλαξε η τύχη της ομάδας;

«Με την Ρέιντζερς κάναμε τα αδύνατα δυνατά, αλλά δεν είχαμε την τύχη μαζί μας. Σημερα με ένα πιο δύσκολο αντίπαλο το καταφέραμε, είχαμε την πίστη από