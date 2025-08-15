Ντραγκόφσκι: «Η πρόκριση είναι ομαδική δουλειά»

Ο Μπαρτολομέι Νταγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ, με τον Πολωνό να τονίζει ότι ήταν προϊόν ομαδικής προσπάθειας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Αν νιώθει ο ήρωας του αγώνα: «Όχι. Είναι ομαδική η προσπάθεια. Αμύνεται όλη η ομάδα όχι μόνο το τέρμα. Είναι συλλογική προσπάθεια. Κάναμε το παιχνίδι μας, δεν καταφέραμε να βγάλουμε στην κανονική διάρκεια του αγώνα γκολ αλλά το τέλος ήταν πάρα πολύ θετικό».

Ο λόγος που πήγε στον Μουντάκη (προπονητή τερματοφυλάκων) και τον αγκάλιασε μετά τα πέναλτι; «Πήγα και στους δύο προπονητές τερματοφυλάκων γιατί μου έδωσαν καλές συμβουλές. Εγώ ήμουν στο τέρμα αλλά αυτοί μου είπαν το να κάνω. Πήγα να τους συγχαρώ».

Αν αναγεννήθηκε μετά από το σημερινό παιχνίδι; «Δουλεύω καθημερινά, είχα κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοση. Έκανα καλή αρχή πέρυσι αλλά μετά είχα κάποιο κόλλημα, αλλά δεν σταματώ την προπόνηση και αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Το δείχνω στο γήπεδο».