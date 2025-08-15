Προπονητής Άρη Λεμεσού: «Τη διαφορά για την πρόκριση της ΑΕΚ την έκαναν οι λεπτομέρειες»

Ο προπονητής του Άρη Λεμεσού Αρτέμ Ράντκοφ στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στις λεπτομέρειες που όπως είπε έκαναν τη διαφορά και στη φάση με το δοκάρι του Κοκόριν.

«Ηταν ένα πολύ ενδιαφέρον και δυναμικό παιχνίδι απόψε. Οι ποδοσφαιριστές μου και όλη η ομάδα μου έπιασε πολύ απόδοση. Θεωρώ εκείνα τα πέντε εκατοστά έκαναν τη διαφορά σήμερα. Το δοκάρι του Κοκόριν. Βλέπω ότι υπάρχουν περισσότεροι δημοσιογράφοι, άρα η ομάδα μου έκανε πολύ καλή δουλειά σήμερα», τόνισε αρχικά.

Αναλυτικά όλα όσα είπε:

Πώς θα χτίσει ο Άρης Λεμεσού με βάσει αυτή την εμφάνιση, ειδικά του πρώτου ημιχρόνου, εν όψει του πρωταθλήματος;

«Η πραγματικότητα είναι ότι παίζουμε και για το αποτέλεσμα. Αν δούμε την οθόνη δεν θα γράψει ότι κάναμε καλή εμφάνιση, αλλά το αποτέλεσμα. Το άθλημα είναι δίκαιο. Μπορεί για διάφορους λόγους να μην πάρεις αυτό που θες. Αλλά σε γενικές γραμμές το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο. Ειχαμε καλή εμφάνιση, αλλά δεν είναι η κορυφή. Θέλουμε να κερδίζουμε οποιοδήποτε αντίπαλο ακόμη κι αν αυτή είναι η ΑΕΚ».

Αν πήγε κάτι λάθος στο παιχνίδι ή πήγε όπως το σχεδίασε, εκτός από το αποτέλεσμα φυσικά;

«Η διαφορά ηταν στις λεπτομέρειες. Σε κάποια εκατοστά. Αλλά όχι μόνο αυτό. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε και στο πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο και να μην πάει το ματς στην παράταση. Δεν δώσαμε πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο. Είχαμε θέμα στα τελειώματά μας. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Όταν παίζεις με ομάδες όπως η ΑΕΚ πρέπει να σκοράρεις».

Για τα θετικά σχόλια που ακούστηκαν στο φινάλε και από φίλους της ΑΕΚ για την ομάδα του;

«Τους ευχαριστούμε. Προφανώς και είναι ένα καλό σημάδι, ότι τα παιδιά έκαναν καλή δουλειά. Υπήρχε όμορφη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα στο παιχνίδι. Στην πλειοψηφία ήταν φίλοι της ΑΕΚ. Με το χειροκρότημα αντιλήφθηκαν κι αυτοί την ποιότητά μας. Να ευχαριστήσω και το δικό μας κόσμο. Είναι μεγάλης σημασίας η παρουσία του. Τους νιώθαμε. Είναι σημαντικό να είναι κοντά μας. Στο τέλος της ημέρας παίζουμε για τον κόσμο».

Για τις προκρίσεις των υπολοίπων Κυπριακών ομάδων και κατά πόσο θα επηρεάσει αυτό τη δική σας ομάδα;

«Μπορώ να ελέγξω τι κάνει η δική μου ομάδα. Θέλαμε να προχωρήσουμε. Να συνεχίσουμε και να πάμε στους ομίλους. Ηταν μία πρόκληση που θα βοηθούσε την ομάδα να μεγαλώσει. Κοιτάμε τώρα το πρωτάθλημα που είναι ο βασικός στόχος».