Κριτική Παναθηναϊκού: «Υπέγραψε» την πρόκριση ο Ντραγκόφσκι!

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα πέναλτι απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ (3-4, 0-0 κ.δ.) και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ρουί Βιτόρια. «Υπογραφή» Ντραγκόφσκι με δύο αποκρούσεις, παρά λίγο... μοιραίος ο Ζαρουρί.

Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι: Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα ο Πολωνός, που ξαναβρίσκει την αυτοπεποίθησή. Φώναξε «παρών» όποτε χρειάστηκε, δεν έκανε λάθη με την μπάλα στα πόδια και έφτιαξε μέχρι και φάση με εξαιρετικό βολέ. Στην διαδικασία των πέναλτι έκανε δύο αποκρούσεις και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Προσεκτικός στα ανασταλτικά του καθήκοντα, δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στην άμυνα, ενώ οι προωθήσεις του έφτιαξαν κάποιες φάσεις, με κορυφαία την σέντρα του για την κεφαλιά του Μαξίμοβιτς στο πρώτο μέρος.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Καλή εμφάνιση για τον Αμερικανό κεντρικό αμυντικό, που προστάτευσε την εστία του Ντραγκόφσκι, κέρδισε αρκετές προσωπικές μονομαχίες και έδειξε σταθερό πρόσωπο.

Αχμέντ Τουμπά: Θετικός και ο Αλγερινός, που σε γενικές γραμμές κέρδισε τις περισσότερες μάχες που έδωσε και συνέβαλε στην διατήρηση του «0» στην άμυνα.

Γιάννης Κώτσιρας: Αντιμετώπισε κάποια προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, όμως... εξιλεώθηκε για όλα με μια εκπληκτική επέμβαση σε τετ-α-τετ του Μάρλον. Ανταπεξήλθε στην πίεση που δέχθηκε και στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα.

Πέδρο Τσιριβέγια: Μπορεί να μην έπιασε τα στάνταρ των προηγούμενων αγώνων, όμως και πάλι η παρουσία του Ισπανού χαφ ήταν θετική, ενώ σκόραρε και στην διαδικασία των πέναλτι.

Νεμάνια Μαξίμοβιτς: Σταθερός ο Σέρβος χαφ, που έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο. Υπέπεσε σε κάποια λάθη, όμως είχε αντίστοιχα και κερδισμένες μονομαχίες. Από τους παίκτες που έριξαν το περισσότερο τρέξιμο.

Άνταμ Τσέριν: Έτρεξε αρκετά και προσπάθησε ο Σλοβένος, που σπατάλησε πάντως με κακό σουτ την καλύτερη ευκαιρία που του δημιουργήθηκε.

Φακούντο Πελίστρι: Αγωνίστηκε στο αριστερό «φτερό» της επίθεσης και δεν ήταν τόσο επιδραστικός όσο στα τελευταία παιχνίδια, όμως και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο έκανε... πάρτι στην πλευρά του και σχεδόν κάθε φάση της ομάδας προήλθε από τα πόδια του. Από το 75' και μετά πήγε δεξιά, συνεχίζοντας να ταλαιπωρεί τους Ουκρανούς.

Ματέους Τετέ: Δεν μπόρεσε να δώσει το κάτι παραπάνω δημιουργικά στην ομάδα του, ενώ οι τελικές που επιχείρησε στα τελευταία λεπτά κόντραραν σε σώματα.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις τελικές που βρήκε, με τα τελειώματά του να μην είναι αυτά που θα έπρεπε. Σωστά αντικαταστάθηκε από τον Ιωαννίδη.

Ανάς Ζαρουρί: Στα πρώτα του λεπτά στο γήπεδο κέρδισε την αποβολή (δεύτερη κίτρινη) του Οτσερέτκο. Πλην αυτής της φάσης όμως, δεν προσέφερε κάτι ιδιαίτερο, ενώ αστόχησε και στην διαδικασία των πέναλτι.

Φώτης Ιωαννίδης: Έκανε κάποιες ωραίες ενέργειες, ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα και σκόραρε στην διαδικασία των πέναλτι.

Μανώλης Σιώπης: Έπαιξε στην παράταση και δεν ήταν αρνητικός, όμως αστόχησε στην διαδικασία των πέναλτι.

Τιν Γεντβάι: Καλή η παρουσία του στην παράταση, ενώ στα τελευταία λεπτά αγωνίστηκε παρότι είχε τραυματιστεί.

Ντάνιελ Μαντσίνι: Μπήκε στα τελευταία λεπτά της παράτασης και ευστόχησε στο «χρυσό» πέναλτι που έστειλε την ομάδα στα Play-Offs του Europa League.

Αλεξάντερ Γερεμέγεφ: Σκόραρε στην διαδικασία των πέναλτι και δικαίωσε τον Βιτόρια που τον έβαλε για αυτόν τον λόγο.