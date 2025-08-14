Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Ο Παβλένκα τον κράτησε «όρθιο» και ο Καμαρά τον «απογείωσε»

Σε ένα παιχνίδι ακατάλληλο για...καρδιακούς, ο Παβλένκα κράτησε «όρθιο» τον ΠΑΟΚ, ο Χατσίδης «έστρωσε» στον Καμαρά και ο Αφρικανός μέσος έστειλε τον Δικέφαλο στα Play Off του Europa League.

Παβλένκα: Ξανά «κομβικός» για τον ΠΑΟΚ σε δύο περιπτώσεις. Σε αντεπίθεση των Αυστριακών λέγοντας «όχι» στον Μπάλο σε κλασσικό τετ α τετ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επανάληψη κράτησε ξανά «όρθιο» τον Δικέφαλο σε σουτ του Ζούκιτς.

Μπάμπα: Δεν είχε τόσα προβλήματα από την πλευρά του, κυρίως λόγω των βοηθειών που έδινε ο Κωνσταντέλιας. Επιθετικά λίγα πράγματα, ελάχιστα ανεβάσματα και δυνάμεις μετά από ένα σημείο.

Κένι: Θετικός και από τους καλύτερους. Συνεχόμενα ανεβάσματα, φαίνεται να «δένουν» με τον Αντρίγια από τα δεξιά, ενώ και αμυντικά «έκοψε» πολλές πάσες της Βόλφσμπεργκερ.

Κεντζιόρα: Κυρίαρχος στα ψηλά, θετικός με την μπάλα στα πόδια, όντας σχεδόν «αλάνθαστος» στα μετόπισθεν.

Μιχαηλίδης: Όπως και ο Κεντζιόρα έτσι και ο Έλληνας στόπερ ήταν αποτελεσματικός στις αναχαιτήσεις, ενώ οι μακρινές μπαλιές κυρίως προς τον Ζίβκοβιτς είχαν -εν μέρει- επιτυχία. Είχε μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει από πολύ μακριά αλλά ο Πόλστερ έβαλε στοπ.

Οζντόεφ: Ήταν παντού μέσα στο γήπεδο, παρότι δέχτηκε κάρτα νωρίς. Τρομερές αντοχές από τον Ρώσο, όντας εκ των διακριθέντων.

Μεϊτέ: Ενώ αμυντικά ήταν θετικός με αρκετά «κοψίματα», στην επίθεση-ανάπτυξη του ΠΑΟΚ ήταν ένα «κλικ» πιο αργός στις μεταβιβάσεις και στις αντιδράσεις.

Ιβανούσετς: Στο «ντεμπούτο» του στην ενδεκάδα, ο Κροάτης στα πρώτα λεπτά τραυματίστηκε στη μύτη, μη μπορώντας να... μπει στο «κλίμα» του αγώνα, κυρίως όσον αφορά την επιθετική λειτουργία των Θεσσαλονικιών.

Κωνσταντέλιας: Άλλαζαν θέσεις με τον Ιβανούσετς. Από τα αριστερά βοηθούσε συνεχώς τον Μπάμπα ανασταλτικά, ενώ επιθετικά έδειξε ορεξάτος, χωρίς την τελική πάσα-προσπάθεια.

Ζίβκοβιτς: «Έδεσαν» ξανά αρμονικά στη δεξιά πλευρά με τον Κένι, ήταν κινητικός, αλλά έλειψε το κάτι παραπάνω. Ανέβηκε στο β΄ημίχρονο, έχοντας τόσο τη σέντρα στον Τσάλοβ, όσο και το καλό σουτ που πέρασε λίγο άουτ.

Τσάλοβ: Ελάχιστες επαφές με την μπάλα, χαμένος ανάμεσα στα τρία στόπερ της Βόλφσμπεργκερ, ενώ και στα «σπασίματα» υστέρησε. Μοναδική ευκαιρία η γυριστή κεφαλιά, η οποία «ξύρισε» το δοκάρι.

Οι αλλαγές

Καμαρά: Έδωσε «πνοή» στο κέντρο, σε μία στιγμή που ο ΠΑΟΚ το είχε ανάγκη. Αποδείχθηκε ξανά «χρυσός», καθώς με μία... ζωγραφιά έδωσε τη νίκη στον Δικέφαλο.

Πέλκας: Ορεξάτος, αλλά υστέρησε στο τελικό «κλικ», είτε επρόκειτο για πάσα είτε για τελείωμα.

Μύθου: Πάλεψε και έκανε αισθητή την παρουσία του σε αρκετές περιπτώσεις, βοηθώντας την «ασπρόμαυρη» ανάπτυξη.

Χατσίδης: Ντεμπούτο με την ανδρική ομάδα και τι ντεμπούτο; Κλέβει από το λάθος του Ντιαμπατέ με την μπάλα να καταλήγει στον Καμαρά με την ιστορία να «γράφει» το τελικό 0-1 από τα πόδια του Αφρικανού μέσου.