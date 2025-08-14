Η Άντερλεχτ «σφράγισε» την πρόκριση με ισοπαλία στο Τιρασπόλ

Η Άντερλεχτ απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Σερίφ στο Stadionul Zimbru και εξασφάλισε την παρουσία της στα πλέι-οφ του Conference League, έχοντας ήδη προβάδισμα ασφαλείας από το πρώτο παιχνίδι (3-0).

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και στο 4’ η κεφαλιά του Ουέρτα πέρασε μόλις άουτ, ενώ στο 22’ ο Γκιόνι αστόχησε εξ επαφής. Στο 38’ η Άντερλεχτ κέρδισε πέναλτι, όμως ο Στρούικενς δεν κατάφερε να νικήσει τον Ντιουλγκέροβ.

Στην επανάληψη, οι Βέλγοι βρέθηκαν πιο κοντά στο γκολ και στο 73’ ο Σαλιμπά, μετά από εκτέλεση κόρνερ, άνοιξε το σκορ για το 0-1. Η Σερίφ ισοφάρισε στο 82’ με τον Οντέντε, αλλά δεν μπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση.

Οι συνθέσεις:

Σερίφ: Ντιουλγκέροβ, Σβεν, Μαγκασουμπά, Μποάκι, Ράι Λόπες, Οντέντε, Σουμά, Αντέμο (85’ Μίγια), Μπαγιάλα, Ντιαρά (70’ Κόζμα), Γκιόνι (85’ Α. Ντιαρά)

Άντερλεχτ: Κόουσεμανς, Εντιαγέ, Χέι, Κανά, Ντε Γκρέιφ, Σαλιμπά, Γιανσανά, Στρούικενς (63’ Μπερτατσίνι), Βάσκεθ (63’ Ντόλμπεργκ), Κανατέ (72’ Ταζουάρ), Ουέρτα (72’ Ντε Κατ)