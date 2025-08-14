Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Η μεγάλη ευκαιρία του Ζίβκοβιτς για το 0-1 (vid) 14-08-2025 21:59 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Wolfsberger AC ΠΡΟΣΩΠΑ Αντρίγια Ζίβκοβιτς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ένα φαρμακερό σουτ του Ζίβκοβιτς στο 88ο λεπτό άφησε άγαλμα τον πορτιέρε των γηπεδούχων όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και πέρασε ελάχιστα μέτρα έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι. Δείτε τη φάση: «Αυτό με κράτησε και δεν έχασα τα μυαλά μου»: Κι όμως, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρική κλινική dailymedia.gr Αν γίνει κι αυτό στον Παναθηναϊκό… menshouse.gr «Έγκλημα» αυτό που έγινε με τον Γιάννη: Τώρα, είναι αργά… menshouse.gr «Έπεσα θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό μου»: Συγκλονιστική αποκάλυψη από την Δήμητρα Αλεξανδράκη λόγω... κεράτου! (Vid) dailymedia.gr Μήπως ν’ ακούγαμε λίγο πιο προσεκτικά τον κ. Πελετίδη; instanews.gr Γιατί να γίνεται βούκινο ένα ζήτημα υγείας του κάθε Μαζωνάκη; menshouse.gr Το καλύτερο σώμα που έχουμε δει: Η Ιωάννα Τούνη στην εμφάνιση της ζωής της… (Pics) instanews.gr Δε μας σώζει ούτε ο Γιάννης: Το Νο1 πρόβλημα της Εθνικής έβγαλε μάτι με το Μαυροβούνιο menshouse.gr Η μεγάλη ευκαιρία του Ζίβκοβιτς για το 0-1 (vid) SHARE