«Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ρεκόρ μεταγραφής για τον Καρλος Μπαλέμπα στα 112 εκατομμύρια ευρώ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Μπράιτον & Χόου Αλμπιον κατέληξαν σε συμφωνία-μαμούθ για τη μεταγραφή του Καρλος Μπαλέμπα, με το ποσό να αγγίζει τα 112 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο 20χρονος Καμερουνέζος μέσος αναμένεται να υπογράψει τις επόμενες ώρες με τους «Κόκκινους Διαβόλους», ολοκληρώνοντας έτσι μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού.

Το deal ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Πολ Πογκμπά από το 2016, όταν είχε επιστρέψει από τη Γιουβέντους έναντι 105 εκατομμυρίων ευρώ. Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεσή της να επενδύσει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική, στηρίζοντας το όραμα του Ρούμπεν Αμορίμ για ανανέωση του ρόστερ.