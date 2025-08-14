Τι έβγαλε ο Παβλένκα: Απίθανο στοπ κράτησε ηρωικά το μηδέν (vid)

Την απόκρουση του αγώνα έκανε ο Γίρι Παβλένκα και κράτησε το μηδέν στην εστία του ΠΑΟΚ με τον Τσέχο πορτιέρε να απλώνει το κορμί του και να σταματά το σουτ του Ζούκιτς.

Δείτε την εντυπωσιακή απόκρουσή του: