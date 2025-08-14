Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Τι έβγαλε ο Παβλένκα: Απίθανο στοπ κράτησε ηρωικά το μηδέν (vid) 14-08-2025 21:50 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Wolfsberger AC ΠΡΟΣΩΠΑ Γιρί Παβλένκα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Την απόκρουση του αγώνα έκανε ο Γίρι Παβλένκα και κράτησε το μηδέν στην εστία του ΠΑΟΚ με τον Τσέχο πορτιέρε να απλώνει το κορμί του και να σταματά το σουτ του Ζούκιτς. Δείτε την εντυπωσιακή απόκρουσή του: Αν γίνει κι αυτό στον Παναθηναϊκό… menshouse.gr Μήπως ν’ ακούγαμε λίγο πιο προσεκτικά τον κ. Πελετίδη; instanews.gr «Έγκλημα» αυτό που έγινε με τον Γιάννη: Τώρα, είναι αργά… menshouse.gr Γιατί να γίνεται βούκινο ένα ζήτημα υγείας του κάθε Μαζωνάκη; menshouse.gr Δε μας σώζει ούτε ο Γιάννης: Το Νο1 πρόβλημα της Εθνικής έβγαλε μάτι με το Μαυροβούνιο menshouse.gr «Αυτό με κράτησε και δεν έχασα τα μυαλά μου»: Κι όμως, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρική κλινική dailymedia.gr «Έπεσα θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό μου»: Συγκλονιστική αποκάλυψη από την Δήμητρα Αλεξανδράκη λόγω... κεράτου! (Vid) dailymedia.gr Το καλύτερο σώμα που έχουμε δει: Η Ιωάννα Τούνη στην εμφάνιση της ζωής της… (Pics) instanews.gr Τι έβγαλε ο Παβλένκα: Απίθανο στοπ κράτησε ηρωικά το μηδέν (vid) SHARE