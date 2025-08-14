MENU
«Ξύρισε» το δοκάρι η κεφαλιά του Τσάλοφ (vid)

Άγγιξε το 0-1 ο ΠΑΟΚ με τον Τσάλοφ να παίρνει τη κεφαλιά η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατίρι αφού βρήκε στο πάνω μέρος της συμβολής των δοκαριών και κατέληξε άουτ.

Δείτε τη φάση:

 

