EUROPA LEAGUE «Ξύρισε» το δοκάρι η κεφαλιά του Τσάλοφ (vid) 14-08-2025 21:40 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Wolfsberger AC ΠΡΟΣΩΠΑ Φέντορ Τσάλοφ Άγγιξε το 0-1 ο ΠΑΟΚ με τον Τσάλοφ να παίρνει τη κεφαλιά η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατίρι αφού βρήκε στο πάνω μέρος της συμβολής των δοκαριών και κατέληξε άουτ. Δείτε τη φάση: