La Liga: Νέα εποχή για το VAR με άμεση εφαρμογή των αλλαγών

Η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο χρήσης του VAR, με την εφαρμογή τους να ξεκινά άμεσα από την πρεμιέρα της La Liga, στον αυριανό (15/8) αγώνα Ζιρόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο.

Οι τροποποιήσεις στοχεύουν στην επιστροφή στη φιλοσοφία της «ελάχιστης παρέμβασης» - δηλαδή στη χρήση του VAR μόνο για ξεκάθαρα και προφανή λάθη, αντί για συνεχή έλεγχο κάθε αμφισβητούμενης φάσης.

Για τον σκοπό αυτό, δημιουργείται το νέο σώμα VAR-PRO, αποτελούμενο από 15 εξειδικευμένους διαιτητές, οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με τη βίντεο διαιτησία σε αγώνες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, χωρίς να συμμετέχουν ως διαιτητές στο γήπεδο. Η διάκριση αυτή αναμένεται να προσφέρει ενιαία κριτήρια αξιολόγησης και μεγαλύτερη συνέπεια στις αποφάσεις.

Παράλληλα, από την τρίτη κατηγορία (Primera Federación) εισάγεται για πρώτη φορά το σύστημα FVS (Football Video Support), το οποίο θα επιτρέπει στους διαιτητές να ζητούν έως δύο «challenges» ανά παιχνίδι, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν φάσεις για γκολ, πέναλτι ή απευθείας κόκκινες κάρτες.

Με τις νέες αυτές κινήσεις, η Ισπανία φιλοδοξεί να βελτιώσει την ταχύτητα, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στη λήψη αποφάσεων, διατηρώντας παράλληλα τη ροή του παιχνιδιού.