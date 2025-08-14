Tο πάλεψε ο Ολυμπιακός, ανώτερη η Νάπολι

Στο πρώτο δυνατό τεστ πριν την έναρξη της σεζόν, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Νάπολι με 2-1.

Η Νάπολι έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της και στο 16' μετά από ένα πολύ όμορφο σουτ του Πολιτάνο, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της εστίας του Μπότη.

Από εκεί και έπειτα οι Ιταλοί ήταν εκείνοι που είχαν τον πρώτο λόγο στην μπάλα, χωρίς ωστόσο να βρουν ένα δέντρο γκολ, με τον Ολυμπιακό να είναι σε θέση άμυνας την περισσότερα ώρα.

Η πρώτη καλή στιγμή για τους ερυθρόλευκους ήρθες στο 40' με ένα σουτ του Ελ Κααμπί από το ύψος της περιοχής, αλλά ο Σάβιτς απέκρουσε αποτελεσματικά.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Νάπολι έδειξε και πάλι τα «δόντια» της και στο 53' διπλασίασε τα τέρματα της.

Στο γύρισμα του Μακ Τόμινει στο 2-0 της ιταλικής ομάδας, η μπάλα βρήκε και σε παίκτη του Ολυμπιακού πριν φτάσει στον Λούκα που σκόραρε.

Η Νάπολι πατούσε καθόλη την διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου καλύτερα στο γήπεδο, με τους ερυθρόλευκους να έχουν κάποιες - ελάχιστες στιγμές να βρουν σουτ.

Ωστόσο ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ στο 90' με τον Τσικίνιο, όμως ήταν αργά για να ψάξει την ισοπαλία.

Ο αγώνας έληξε με τους Ναπολιτάνους να παίρνουν τη νίκη με 2-1.