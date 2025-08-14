MENU
Το αδύναμο σουτ του Μπάλο που κατέληξε στην αγκαλιά του Παβλένκα (vid)

Ποδόσφαιρο
Πρώτη υποψία φάσης για τους γηπεδούχους με τον Μπάλο να πατάει περιοχή από πλάγια θέση όμως το χλιαρό σουτ του δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Παβλένκα που μπλόκαρε εύκολα την μπάλα.

Δείτε τη φάση:

 

