Παναθηναϊκός: Με Τετέ και Τσέριν η ενδεκάδα κόντρα στην Σαχτάρ

Ο Ρουί Βιτόρια δίνει φανέλα βασικού στους Τσέριν, Τετέ και Σφιντέρσκι για την ρεβάνς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Το «Τριφύλλι» φιλοξενείται από την Σαχτάρ Ντόνετσκ στην ρεβάνς του 0-0 του ΟΑΚΑ, με στόχο να καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τα Play-Offs του Europa League.

Ο Ρουί Βιτόρια κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στον Φίλιπ Τζούρισιτς.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Κυριακόπουλο και Κώτσιρα στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν στα στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς και Τσέριν, με τους Πελίστρι και Τετέ στα «φτερά» και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Λαφόν, Κότσαρης, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ και Μπρέγκου.

Η ενδεκάδα της Σαχτάρ: Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιγιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον, Σαντάνα, Μπονταρένκο, Οσερέτκο, Νιούερτον, Ελίας.