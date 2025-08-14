Με τον κόσμο του στην Αυστρία: «ΠΑΟΚ εσύ, εσύ θα προκριθείς» (vids)

Σύνθημα... πρόκρισης από τον κόσμο του Δικεφάλου που βρίσκεται στο Wörthersee Stadion, φωνάζοντας «ΠΑΟΚ εσύ, εσύ θα προκριθείς», μόλις η ασπρόμαυρη αποστολή βγήκε για προθέρμανση.

Αποστολή στην Αυστρία

Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στο Κλάγκενφουρτ για την καθιερωμένη προθέρμανση εν μέσω αποθέωσης από τους φίλους του Δικεφάλου.

Περίπου 800 «ασπρόμαυροι» θα βρεθούν στις εξέδρες του Wörthersee Stadion, οι οποίοι δίνουν από νωρίς τον «παλμό», στηρίζοντας τους Θεσσαλονικείς ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς.

Μάλιστα, έδωσαν και το... σύνθημα πρόκρισης κατά την είσοδο των παικτών για το ζέσταμα, λίγα λεπτά πριν την σέντρα του αγώνα απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ.