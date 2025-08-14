Μπρούνο Φερνάντες: «Θέλω να ακούγεται περισσότερο η Γιουνάιτεντ, όχι το όνομά μου»

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στέλνει μήνυμα ενότητας και ξεκαθαρίζει πως η φετινή χρονιά πρέπει να αφορά την ομάδα και όχι την προσωπική του στατιστική.

Με λόγια που φανερώνουν ωριμότητα και πραγματική αφοσίωση στην ομάδα, ο Μπρούνο Φερνάντες μίλησε για τους στόχους του ενόψει της νέας σεζόν με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πορτογάλος μέσος τόνισε πως θέλει να ακουστεί φέτος πολύ περισσότερο το όνομα της Γιουνάιτεντ και πολύ λιγότερο το δικό του.

«Ελπίζω φέτος να ακούτε λιγότερα για τον Μπρούνο και πολύ περισσότερα για τη Γιουνάιτεντ. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μου, γιατί το να ακούγεται μόνο το όνομά μου δεν με γεμίζει περηφάνια. Το σημαντικότερο είναι να μιλάνε θετικά για την ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο αρχηγός των «Κόκκινων Διαβόλων» μάλιστα δεν δίστασε να πει πως δεν τον απασχολεί αν θα έχει λιγότερα γκολ ή ασίστ, αρκεί η ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους της:

«Αν χρειαστεί να σκοράρω λιγότερο, να δώσω λιγότερες ασίστ ή να συνεισφέρω με διαφορετικό τρόπο για το καλό της ομάδας, θα είμαι πολύ χαρούμενος».

Με αυτά τα λόγια, ο Φερνάντες στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ’ όλα συλλογικό άθλημα και πως η επιτυχία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αυτό που τον νοιάζει πραγματικά για τη νέα σεζόν.