Η Ρόμα στοχεύει στον Σάντσο με πρόταση δανεισμού από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Ρόμα συνεχίζει την ανασυγκρότησή της υπό την καθοδήγηση του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό Τζέιντον Σάντσο να αποτελεί βασικό στόχο της ομάδας.

Οι «τζιαλορόσι» έχουν υποβάλει επίσημη πρόταση δανεισμού στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ελπίζοντας να εντάξουν τον Σάντσο στο ρόστερ τους για τη νέα σεζόν.

Ο Σάντσο φαίνεται να μην βρίσκεται στα μελλοντικά πλάνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αναζητά νέα ποδοσφαιρική στέγη, με τη Ρόμα να δείχνει έτοιμη να τον αποκτήσει. Παράλληλα, άλλες ομάδες, κυρίως από την Τουρκία, παρακολουθούν την υπόθεση, γεγονός που καθιστά τη μεταγραφή πιο περίπλοκη.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, με στόχο την εξεύρεση της κατάλληλης συμφωνίας ώστε ο Σάντσο να μετακομίσει στην «Αιώνια Πόλη» και να ενισχύσει τη νέα Ρόμα του Γκασπερίνι.