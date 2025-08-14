Μασταντουόνο: «Ο Μέσι παραμένει ο κορυφαίος στον κόσμο»

Ο Φράνκο Μασταντουόνο παρουσιάστηκε επίσημα από τη Ρεάλ Μαδρίτης και στις πρώτες του δηλώσεις εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που έγινε μέλος της «Βασίλισσας».

Ο Αργεντινός μέσος τόνισε ότι για εκείνον ο Λιονέλ Μέσι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, παρά το γεγονός ότι τώρα φοράει τη φανέλα της Ρεάλ.

«Είχα ήδη επικοινωνήσει με τον Αλόνσο, με κάλεσε και μιλήσαμε. Η συζήτησή μας μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση», ανέφερε ο Μασταντουόνο.

Στη συνέχεια, μίλησε για την αγάπη του προς τον Μέσι και τη σύνδεσή του με την ιστορία της Ρεάλ: «Ο Μέσι σημαίνει πολλά για την Μπαρτσελόνα και τους Αργεντινούς. Ωστόσο, η Ρεάλ είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο και θέλω να αφήσω το δικό μου αποτύπωμα. Οι οπαδοί να είναι περήφανοι για ό,τι κάνω στο γήπεδο».

Ο νέος παίκτης της Ρεάλ παραδέχθηκε ότι είχε αρκετές προτάσεις από διαφορετικούς συλλόγους και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για το ενδιαφέρον τους: «Είμαι τιμημένος που τόσοι σύλλογοι ενδιαφέρθηκαν για μένα. Είχα την τύχη να μιλήσω με τον Λουίς Ενρίκε, που ήταν πολύ ξεκάθαρος μαζί μου. Τον σέβομαι και τον ευχαριστώ».

Τέλος, ο Μασταντουόνο περιέγραψε την εμπειρία του να γιορτάσει τα γενέθλιά του ως παίκτης της Ρεάλ: «Το να έρθω σε έναν σύλλογο με το μέγεθος και τη λάμψη της Ρεάλ είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είναι κάτι μοναδικό».