Άρης: Επιμένουν για Άβιλα οι Ισπανοί

"Ζεστό" το ενδιαφέρον του Άρη για Άβιλα, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα

Το μεταγραφικό παζάρι δεν έχει ολοκληρωθεί για τον Άρη, με τους κιτρινόμαυρους να αναζητούν τις τελικές "πινελιές" για την συμπλήρωση του ρόστερ.

Μπορεί οι φετινές μεταγραφές να έχουν ξεπεράσει, σε αριθμό, κάθε προσδοκία, όμως φαίνεται πως ο Ρουμπέν Ρέγιες δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη, θέλοντας να φέρει ακόμη δύο ποδοσφαιριστές στη Θεσσαλονίκη.

Ένα όνομα, το οποίο απασχόλησε πρόσφατα τους κιτρινόμαρους είναι εκείνο του Τσίμι Άβιλα. Ο 31χρονος επιθετικός της Μπέτις αρέσει στον Άρη και, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, το ενδιαφέρον από την ομάδα της Superleague δεν έχει σβήσει, παρά την πρώτη, αποτυχημένη απόπειρα. Τονίζεται μάλιστα πως οι καλές σχέσεις του τεχνικού διευθυντή και της ΠΑΕ με την Μπέτις, καθώς και η διάθεση των Ισπανών να απεμπλακούν από το συμβόλαιο του Άβιλα, ίσως παίξουν καθοριστικό ρόλο σε ένα DEAL.

Ο Άβιλα είναι εδώ και καιρό στη λίστα των παικτών της Μπέτις προς αποχώρηση, με τον 31χρονο στράικερ την περασμένη σεζόν να έχει τέσσερα τέρματα και δύο ασίστ σε 32 αναμετρήσεις.